„Pro Kazachstán byla zásadně důležitá nejen vojenská, ale především morální podpora spojenců z OSKB, která byla neodkladně poskytnuta. Několik hodin po schválení Radou kolektivní bezpečnosti rozhodnutí o poskytnutí pomoci odletěla první letadla s vojáky Kolektivních mírových sil do Kazachstánu,“ řekl na slavnostním ceremoniálu věnovaném ukončení mise OSKB.Každý ze spojenců podle jeho slov přispěl vlastním přínosem k splnění vytčených úkolů a předvedl kvality, které vojáci dlouhá léta společně nacvičovali.Masové protesty v Kazachstánu začaly v prvních dnech roku 2022. Obyvatelé měst Žanaozen a Aktau na západě země vystoupili proti dvojnásobnému zvýšení cen zkapalněného plynu.Později se protesty rozšířily do dalších měst, včetně Almaty, starého hlavního města a největšího města v republice. Začalo tam rabování, útoky na státní úřady, radikálové se ozbrojovali. V reakci na to zavedla vláda po celé zemi mimořádný stav do 19. ledna a zahájila protiteroristickou operaci. Podle údajů OSN bylo během protestů v Kazachstánu zraněno asi tisíc lidí. Podle zprávy republikového ministerstva vnitra zahynulo 17 vojáků a přes 1,3 tisíce jich utrpělo zranění.5. ledna ráno prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev odvolal vládu a postavil se do čela Bezpečnostní rady. Na jejím prvním zasedání za jeho předsednictví charakterizoval Tokajev situaci v Kazachstánu jako podkopání státní celistvosti a řekl, že požádal o pomoc OSKB „za účelem překonání teroristické hrozby“.Rada kolektivní bezpečnosti OSKB schválila rozhodnutí o vyslání do Kazachstánu kolektivních mírových sil za účelem normalizace situace v zemi. 7. ledna učinil Tokajev prohlášení, že teroristé, včetně těch, co přišli ze zahraničí, pokračují v odporu. Pohrozil, že zlikviduje všechny, kdo nesloží zbraně. Prezident rovněž poznamenal, že všechny požadavky občanů vyjádřené v mírové formě byly vyslyšeny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

