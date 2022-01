https://cz.sputniknews.com/20220113/prymula-mluvi-o-narustu-vyskytu-covidu-exministr-vysvetlil-proc-je-sezonni-ockovani-spatna-volba-17194508.html

Prymula mluví o nárůstu výskytu covidu. Exministr vysvětlil, proč je sezónní očkování špatná volba

Prymula mluví o nárůstu výskytu covidu. Exministr vysvětlil, proč je sezónní očkování špatná volba

Za středu bylo odhaleno 11 452 případů koronaivru, tedy více než o polovinu víc než před týdnem. Podle epidemiologa Romana Prymuly se počet aktivně nakažených... 13.01.2022, Sputnik Česká republika

Z webu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že laboratoře v Česku ve středu potvrdily 11 452 případů koronaviru. Na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní připadá 478 nově nakažených. Počet lidí s covidem-19 v nemocnicích je nejnižší od konce října.Počet potvrzených případů nákazy po pondělním poklesu v úterý a ve středu výrazně vzrostl. Tento vývoj ale epidemiologové čekali vzhledem k šíření koronavirové varianty omikron, která podle predikcí rychle vytlačí předchozí deltu.Laboratoře provedly zhruba 78 000 testů, minulou středu asi 75 000. Roste podíl prokázaných nákaz mezi testovanými v mezitýdenním srovnání. Z testovaných lidí s příznaky koronaviru byla ve středu pozitivní víc než čtvrtina. Podíl prokázaných nákaz u epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například po rizikovém kontaktu s nakaženým, se zvýšil na 15,6 procenta. Pokud se podíváme na preventivní testy, koronavirus byl odhalen asi u desetiny.Celkový počet potvrzených případů koronaviru v Česku od začátku epidemie v březnu roku 2020 přesáhl 2,56 milionu, s nákazou zemřelo 36 765 lidí.Prymula komentuje situaciK aktuální situaci se vyjádřil i exministr zdravotnictví Roman Prymula. „Počítám, že se v následujících dnech nárůsty výrazně zvýší. Za chvíli bude trasování kontaktů prakticky nemožné,“ řekl. Podotýká, že omikronová vlna by neměla mít dlouhé trvání a to i díky tomu, že se v poslední době mnoho lidí naočkovalo třetí dávkou vakcíny.Prymula je zastáncem třetí dávky vakcíny, ale proti sezónnímu očkování současnými vakcínami se ostře ohradil.Nesouhlasí ani s povinným očkováním proti covidu. Podle jeho mínění bychom povinné očkování zvažovat neměli. „Nemáme tu teď vakcínu, která by korespondovala s variantou omikron. Je žádoucí, abychom tu měli vakcíny dělané na konkrétní varianty,“ dodal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2022

