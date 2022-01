https://cz.sputniknews.com/20220113/rakusan-ma-problem-stanu-daroval-finance-trestne-stihany-v-danove-kauze-duvera-vlade-se-odklada-17192283.html

Rakušan má problém? STANu daroval finance trestně stíhaný v daňové kauze. Důvěra vládě se odkládá

Rakušan má problém? STANu daroval finance trestně stíhaný v daňové kauze. Důvěra vládě se odkládá

Nová vláda již od začátku čelí stále novým kauzám. Ta nejnovější se týká strany STAN, kterou měl sponzorovat spolumajitel firem, který je trestně stíhaný v... 13.01.2022, Sputnik Česká republika

S novou kauzou přichází portál Seznam Zprávy, podle kterého tři miliony korun od dvou desítek personálně spřízněných firem dorazily po říjnových volbách na účet hnutí STAN. Finance strana získala také od společností, které jsou „vlastněné neprůhlednými skořápkami na Kypru a v Lucembursku“.Jak portál uvádí, sponzorské firmy jako WEEE, REMA Systém, DBK managment či East Building jsou manažersky a akcionářsky propojené. Vedení hnutí STAN v čele s ministrem vnitra Vítem Rakušanem nepovažuje jejich dary za problematické.Tato kauza přerušila jednání o vyslovění důvěry nové vládě, předseda SPD Tomio Okamura vyvolal mimořádné jednání Poslanecké sněmovny, které začne v 9:00. Ke schůzi o vyslovení důvěry se poslanci vrátí dnes v 18:00.Sponzoring hnutí STANPrvním důvodem problematického sponzoringu je podle portálu to, že „osoby, které za zmíněnými dárcovskými firmami stojí, měly a mají potíže se zákonem“.Druhým problémem je to, že firma REMA podle některých právních názorů nebyla oprávněna poskytovat dar politické straně či hnutí, protože působí v oblasti recyklace elektroodpadu, kde to nový zákon zakazuje.Za společností REMA Systém stojí trojice podnikatelů David Beneš, Karel Beneš a Ladislav Dušek. Všechna jména se do podvědomí v minulosti dostala se zásahem Národní centrály proti organizovanému zločinu v rámci kauzy Propag-Storm.Společnost REMA Systém a další právnické subjekty byly v roce 2019 obviněny z daňového úniku, který vznikl předraženou reklamou.Podle portálu dnes již bratři Benešové a firma REMA Systém nejsou stíhaní. Ladislav Dušek však nadále stíhaný je, a to společně s firmou Ditcom, kterou také spoluvlastní Dušek s bratry Benešovými.Peníze se vracet nebudouMinistr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan si však nemyslí, že by byl důvod peníze vracet. Hájí se tím, že vedení hnutí o trestním stíhání některých sponzorů nevědělo.Portál však připomíná, že informace o zmíněné kauze jsou veřejně dohledatelné na internetu.Rakušan také uvedl, že centrála Starostů a nezávislých neplánuje vrácení peněz.Rakušovanovi také nevadí, že jím – ministrem vnitra – vedený subjekt sponzoruje trestně stíhaná osoba. Podle něj ministr vnitra nemá žádný vliv na trestní stíhání.Kauzy hnutí STANNení to první kontroverze, která hnutí STAN po volbách postihla. V listopadu se místopředseda hnutí Věslav Michalík vzdal své kandidatury na post ministra průmyslu a obchodu kvůli svému podnikání na Kypru a potenciálnímu střetu zájmů.Dále se objevily informace, že STAN začalo po volbách dostávat stovky tisíc korun od dárců, které mají na Kypru své firmy. Kvůli tomu bude ve čtvrtek 13. ledna jednat Poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi.Za nedávnou další kauzou stojí již bývalý šéf poslanců STAN Jan Farský, který na osm měsíců odlétá na stáž do USA. Sice se vzdal své vysoké stranické funkce, mandát poslance si však hodlá ponechat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

