Šelinga z Vás dostane infarkt! Žilinka se vyfotil s legendou ruského sportu a Facebook šílel

Generální prokurátor Slovenska Maroš Žilinka dostal své sledující, když zveřejnil fotografii, na které je on společně s ruskou světovou legendou... 13.01.2022, Sputnik Česká republika

Povětkin je také olympijským vítězem, amatérským mistrem světa a Evropy a bývalým profesionálním šampiónem organizace WBC v těžké váze. Není tedy divu, že se strhla taková diskuze.Velká část Žilinkových příznivců mu děkovala, že dělá Slovenku dobré jméno a zachraňuje mu čest.„Pane Žilinko, aspoň Vy zachraňujete čest této země,“ pochválila sledující Alena.Někteří fanoušci se vyjádřili také k jeho cestě do Ruska a popřáli mu hezky pobyt.„Úžasné pane Maroši Žilinko – generální prokurátor SR, Vy jste PÁN...uznávám Vás. Užívejte si Rusko,“ popřála paní Natálie.Paní Katarina poslala oběma osobnostem pozdravy.Pan Tibor záviděl, že by se také rád setkal s tímto sportovcem.„S tímto chlapem by jsem i já rád podal ruku,“ posteskl si sledující Tibor.Někteří sledující se obracejí na poslance Juraje Šelingu (Za lidi), který se snažila zmařit Žilinkovo jmenování do funkce.„Jen nevím, co na to poslanec Šelinga,“ ptá se se pan Ludovit.Maroš Žilinka slovenský prokurátor a nyní sedmý generální prokurátor SR. Na tento post byl zvolen hned v prvním kole, kde získal 132 hlasů. Jeho jmenování se snažil zmařit poslanec Juraj Šelinga (Za lidi), který požadoval od prezidentky, aby jeho jmenování odložila. Prezidentka Zuzana Čaputová toto však odmítla a Žilinku do funkce jmenovala s tím, že od něj požaduje odstranění prvků institucionální nekulturnosti generální prokuratury. 10. prosince 2020 byl tedy Žilinka jmenován do funkce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

