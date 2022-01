https://cz.sputniknews.com/20220113/tajemstvi-nekolika-generaci-tento-napoj-si-dokaze-hrave-poradit-s-vysokym-cukrem-v-krvi-znate-ho-17188827.html

Tajemství několika generací: Tento nápoj si dokáže hravě poradit s vysokým cukrem v krvi. Znáte ho?

Cukrovka patří mezi známé civilizační nemoci. Jde o onemocnění, při němž organismus není schopen dodávat dostatečné množství inzulínu. Jejím projevem je pak...

Není pochyb o tom, že je tato nemoc velmi nepříjemná, a také závažná. Hodnota cukru v krvi je důležitá a dnes již existuje několik způsobů léčby. Pokud se ale nechcete upnout jen na standardní léčbu, existuje několik alternativ, které dokáží cukr v krvi regulovat.Jednou z nich je správné stravování. Diabetici by měli přistoupit na zdravou a vyváženou stravu a z jídelníčku vyřadit nezdravé položky. Stejně tak by se měli zaměřit na potraviny, které mohou s hladinou cukru velmi pomoci.Velkým pomocníkem při cukrovce je například ibiškovec jedlý, v cizině známý také jako okra. Tato vysoko rostoucí zelenina pochází původem z Etiopie, ale postupně se rozšířila ido východního Středomoří, Indie, Ameriky či Karibiku. Disponuje řadou léčebných účinků a podle vědců je velmi užitečná ipro diabetiky.Ve studii, která byla zveřejněna v časopise Journal of Pharmacy and BioAllied Sciences, se uvádí, že semena a kůra ibiškovce mají velmi pozitivní vliv na redukci krevního cukru. A tuto zkušenost potvrzují i diabetici. Lidé, kteří konzumují nápoj z ibiškovce totiž uvádí, že jim opravdu klesá hladina glukózy.A jak na to? Stačí si přes noc namočit nařezané kousky ibiškovce a ráno vypít zelený džus. Nejde přitom o žádný experiment, ale osvědčenou radu. Například v Turecku se semena této rostliny na cukrovku používají již po celé generace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

