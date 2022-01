https://cz.sputniknews.com/20220113/vsechno-fungovalo-jako-hodinky-putin-ocenil-roli-oskb-pri-reseni-krize-v-kazachstanu-17199385.html

„Všechno fungovalo jako hodinky." Putin ocenil roli OSKB při řešení krize v Kazachstánu

„Všechno fungovalo jako hodinky." Putin ocenil roli OSKB při řešení krize v Kazachstánu

Mírové síly OSKB sehrály velmi důležitou roli při stabilizaci situace v Kazachstánu, díky nim bylo možné vzít pod ochranu všechny životně důležité objekty... 13.01.2022, Sputnik Česká republika

„Mírové síly OSKB sehrály velmi důležitou roli při stabilizaci situace v Kazachstánu, který je naším nejbližším partnerem, spojencem. To je hodnocení prezidenta Kazachstánu Kasyma-Žomarta Kemeleviče Tokajeva," řekl Putin.Podle názoru Putina významnou roli v Kazachstánu sehrálo vojenské dopravní letectví.„Velkou roli zde hrálo naše vojenské dopravní letectvo, to jsou zcela zřejmé věci. Rychle se nám podařilo soustředit potřebné síly a prostředky, zdroje. Všechno fungovalo doslova jako hodinky: rychle, hladce a efektivně," uvedl Putin.Putin poděkoval ministru obrany Šojgu a Generálnímu štábu za mírové aktivity v rámci sil OSKB v Kazachstánu.Připomeňme, že dned kolektivní mírové síly OSKB zahájily předání chráněných objektů bezpečnostním složkám Kazachstánu, informovalo ruské ministerstvo obrany.„V souladu s plánem velení kolektivních mírových sil OSKB (Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti) a Ministerstva obrany Republiky Kazachstán bylo zahájeno předávání významných sociálních objektů od mírových sil bezpečnostním složkám země,“ uvádí se ve zprávě.Dále se píše, že mírové síly zahájily přípravu techniky a materiálních prostředků k nakládání do letadel ruského vojenského letectva a návratu do míst stálé dislokace.Nepokoje v KazachstánuMasové protesty v republice začaly v prvních dnech roku 2022. Příčinou nespokojenosti obyvatel měst Žanaozen a Aktau na západě země bylo dvojnásobné zvýšení cen zkapalněného ropného plynu používaného na tankování aut. Později vyšli lidé do ulic také v dalších městech, došlo k několika střetům s policií, na obou stranách jsou oběti.Účastníci událostí, které vláda označuje za bojovníky nebo teroristy, podnikli několik pokusů o útok na vládní budovy a policejní stanice, tyto útoky však byly odraženy. Podle údajů OSN utrpělo během protestů v Kazachstánu zranění asi tisíc lidí. Kazašské ministerstvo vnitra informovalo o smrti 18 policistů.Na větší části území Kazachstánu platí do 19. ledna mimořádný stav. Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

