Zacharovová: RF je připravena k obnově vztahů s Českem, ale míč je na straně Prahy

Zacharovová: RF je připravena k obnově vztahů s Českem, ale míč je na straně Prahy

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že Rusko je připraveno k obnově vztahů s Českem, ale míč je na straně Prahy. 13.01.2022, Sputnik Česká republika

Uvedla to ve čtvrtek na brífinku oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k prohlášení šéfa Ministerstva zahraničních věcí ČR Jana Lipavského. Ten dříve oznámil záměr pátrat po způsobech, jak rozmrazit dialog s Ruskou federací. „Souhlasíme s tím, že vztahy je potřeba dostat ze slepé uličky, to je 100%, a v zásadě jsme na to připraveni. Pokud jde ale o rozvoj pozitivní agendy, podívejme se, jak bude vyjádření nového šéfa českého ministerstva zahraničí realizována českou stranou. Míč je na straně Prahy,“ prohlásila.

