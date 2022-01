https://cz.sputniknews.com/20220113/zakernost-usa-v-nemecku-uvedli-skutecnou-pricinu-odlozeni-spusteni-plynovodu-nord-stream-2-17194818.html

Zákeřnost USA. V Německu uvedli skutečnou příčinu odložení spuštění plynovodu Nord Stream 2

Zákeřnost USA. V Německu uvedli skutečnou příčinu odložení spuštění plynovodu Nord Stream 2

Odpor proti spuštění Nord Streamu 2 se do značné míry vysvětluje ekonomickými zájmy jiných zemí, prohlásil v interview pro list Handelsblatt šéf zahraničního... 13.01.2022, Sputnik Česká republika

Připomněl, že na boji s ruským projektem mají zájem zejména USA, jež mají vlastní plány ohledně evropského plynového trhu.Poslanec poznamenal, že otázka plynovodu vzbuzuje spory „dokonce mezi našimi partnery“.„Musíme to vzít do úvahy a sledovat, aby plynovod byl vždy zařazen do celoevropské strategie v energetice,“ řekl na závěr německý politik. Roth zároveň vyzval Rusko, aby poskytlo záruky pokračování tranzitu plynu přes Ukrajinu po roce 2024.Nutnost oddělení tématu plynu a ukrajinského problémuNěmecká ministryně obrany Christine Lambrechtová vyzvala, aby projednání situace na Ukrajině nebylo spojeno s certifikací Nord Streamu 2. Píše o tom Reuters s odkazem na německou rozhlasovou stanici rbb.Ukrajinský problém se má podle jejího názoru řešit na jednáních a bez napojení na projekty, které s tím nemají nic společného.Nord Stream 2 je plynovod o roční kapacitě 55 miliard kubíků od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Výstavba byla ukončena 10. září, dnes jsou obě větve naplněny plynem a plně připraveny k provozu. Pro jeho spuštění je třeba ukončit proceduru certifikace společnosti Nord Stream 2 AG jako operátora plynovodu.Podle evropské legislativy musí být založena německá dceřiná společnost a musí se podat žádost o certifikaci jejím jménem. Pak má německá Federální síťová agentury přijmout rozhodnutí, na které pak vysloví svůj názor Evropská komise. Média píší, že to může trvat ještě několik měsíců. V Moskvě nejednou vyzvali k tomu, aby situace kolem Nord Streamu 2 nebyla politizovaná, a zdůraznili, že jde o výhradně komerční projekt výhodný nejen pro Rusko, ale také pro EU.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

