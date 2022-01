Zoufalý křik Litvy. Ministr zahraničí vyzval EU k odporu Číně

https://cz.sputniknews.com/20220113/zoufaly-krik-litvy-ministr-zahranici-vyzval-eu-k-odporu-cine-17193631.html

Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis vyzval EU, aby kladla odpor Číně kvůli ekonomickému konfliktu mezi stranami. 13.01.2022, Sputnik Česká republika

Obchodní zástupkyně USA Katherine Taiová dříve v rozhovoru s výkonným viceprezidentem Evropské komise Valdisem Dombrovskisem vyjádřila připravenost pracovat s EU a jejími členy v zájmu odporu diplomatickému a ekonomickému nátlaku na Litvu ze strany Číny.Ministr zahraničí zdůraznil, že Vilnius se Pekingu nestaví a má právo na navázání obchodních a kulturních vztahů s Tchaj-wanem.„Litva neudělala nic špatného, nic protizákonného, neporušili jsme žádné mezinárodní závazky. Právě naopak. To, co se dnes děje s našimi společnostmi, jednostranná změna názvu našeho velvyslanectví, to, co se děje se společnostmi dalších evropských států, je pravděpodobně protizákonné,“ dodal.Litevský prezident Gitanas Nauseda dříve za chybu označil zřízení v Litvě zastupitelství Tchaj-wanu místo jeho hlavního města Tchaj-peje.Vztahy mezi Litvou a Čínou se vyhrotily poté, co bylo ve Vilniusu otevřeno zastupitelství Tchaj-wanu. Čínské ministerstvo zahraničí kvůli tomu Litvě vyslovilo protest. Později Čína jednostranně snížila úroveň diplomatických vztahů s Litvou na úroveň chargé d'affaires. Ve většině států existují zastupitelství Tchaj-peje, hlavního města Tchaj-wanu, což pomáhá vyhnout se konfliktům s Čínou.V USA vyslovili znepokojení v souvislosti se zprávami, že celní úřady Číny nepouští do země litevské zboží anebo zboží s litevskými komponentami, a rovněž odmítají nabídky importu z Litvy. Dombrovskis dříve řekl, že se čínské restrikce projevují na zboží z jiných zemí Evropské unie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

