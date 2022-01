https://cz.sputniknews.com/20220114/boj-proti-dohode-s-usa-slovensky-hlas-vyzyva-prezidentku-caputovou-k-zasahu-17207300.html

Boj proti dohodě s USA. Slovenský Hlas vyzývá prezidentku Čaputovou k zásahu

Boj proti dohodě s USA. Slovenský Hlas vyzývá prezidentku Čaputovou k zásahu

Strana Hlas na Facebooku zveřejnila video, na kterém předseda Peter Pellegrini dopis podepisuje.Pro slovenská média se k situaci vyjádřila také mluvčí strany Patrícia Medveď Macíková, podle které je Hlas-SD přesvědčený, že ze strany vlády jde o nezodpovědný krok.Dodala, že nehledě na zásadní výhrady vláda odsouhlasila dohodu ve znění předloženém druhou smluvní stranou bez toho, aby z pozice suverénního státu požadovala změnu ustanovení vymezujících jurisdikci slovenských státních orgánů.Prezidentce Zuzaně Čaputové podobnou výzvu již adresovali i další bývalí politici a právníci. Mluvčí prezidentky Martin Strižinec však reagoval, že hlava státu může podle Ústavy SR podat návrh Ústavnímu soudu až po dojednání mezinárodní smlouvy.Opoziční Směr-SD již dříve inicioval mimořádnou schůzi Národní rady Slovenské republiky k návrhu vyhlášení referenda v souvislosti s obrannou dohodou s USA. Jednání je svoláno na úterý 18. ledna.Obranná dohoda s USAVláda Slovenské republiky ve středu 12. ledna odsouhlasila přijetí dohody o spolupráci se Spojenými státy v oblasti obrany (DCA). Již dříve byla dohoda schválena Bezpečnostní radou SR, nyní ji ještě musí schválit Národní rada a ratifikovat prezidentka Zuzana Čaputová.Dohoda o obranné spolupráci mezi Slovenskem a Spojenými státy, kterou již schválila vláda, umožní v případě jejího schválení parlamentem a prezidentkou americkým vojákům využívat vojenské letiště Malacky-Kuchyň a Sliač, a také další prostory a zařízení na slovenském území. Platnost navržené dohody by měla činit 10 let, přičemž po uplynutí této doby může být dohoda prodloužena. Existuje i možnost předčasného vypovězení s roční výpovědní lhůtou.Americké ozbrojené síly získají možnost využívat dohodnutá zařízení za účelem cvičení, manévrů, tranzitu a rozmístění a ubytování vojenského personálu. Kromě toho dohoda umožňuje přepravovat a rozmisťovat na slovenském území obranná zařízení a zásoby v předem dohodnutých prostorech.Za zmínku stojí i to, že po nabytí platnosti obranné dohody se Slovensko vzdá svého přednostního práva na výkon trestné pravomoci vůči americkým vojákům. V případě spáchání nějakého trestného činu ze strany příslušníka americké armády bude mít Slovensko právo se proti vzdání těchto pravomoci odvolat. Spojené státy se přitom zavazují informovat Slovensko o všech trestných činech spáchaných jejich vojáky s výjimkou těch, za které může být uložen peněžitý trest, anebo trest odnětí svobody do výše tří let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

