Česko patentovalo unikátní náboj. Hodí se pro zásah na palubě letadel

V ČR letos patentovali náboj, dá se „bezpečně“ používat na palubách civilních letadel air marshaly. Létají inkognito, dojde-li k nutnosti z důvodů bezpečnosti... 14.01.2022, Sputnik Česká republika

Nová střela po zásahu uvízne v dutinách tělních orgánů a z těla nevyletí. Ostatní cestující jsou v bezpečí a také letadlo. Má to ale háčky. Na sporné aspekty se ptáme bývalého vojáka, plukovníka, poslance za SPD Radovan Vícha.Pokud se air marshal netrefí a místo teroristy nechtěně zasáhne nevinného cestujícího: takovýto náboj, který nemá ostrou špičku, zasáhne tělo, nadělá v něm paseku a člověka učiní určitě těžce invalidním, přežije-li tento střelbu. Přijde mi daný patent jako dost zvláštní. Nakolik je racionální takové věci vůbec vyvíjet, nebylo by lepší, kdyby se spíše předcházelo „leteckému“ terorismu a výtržnictví?Radovan Vích: Myslím, že je tu celá řada opatření, která souvisí se zabezpečením letu. Co se týká munice – veškerá existující musí podléhat schválení a certifikaci. Měla by také splňovat konvenční dohody, tzn. nemůže se používat munice jakákoli. Praxe je taková, že střelba za letu je krajní opatření a svým způsobem je to i známka toho, že selhala předletová příprava.K věci se mohu vyjádřit zejména v té rovině, že je mi známo, že existují nepovolené zbraně, které krom toho, že jsou letální, působí oběti utrpení, jde třeba o munici považovanou za neférovou a nehumánní, jsou to například střely s dutou či měkkou špičkou, a tím posíleným ranivým účinkem. Nasazení takové munice určitě podléhá omezující regulaci.Použití v letadle jakýchsi „nových“ nábojů s otevřenou expanzivní dutinou lze vysvětlil snad jen tím, že v sázce jsou stovky dalších životů, proto je asi žádoucí, aby v případě zásahu byl terorista zlikvidován účinně. Air marshalové jsou určitě vycvičenými střelci, na to nelze zapomínat.Jinak k vědě a výzkumu – měly by se věnovat smysluplným věcem. Neměly by se vkládat prostředky do projektů, které nic zásadního nepřinesou. Zásahová střelba v letadle za letu není žádný frekventovaný fenomén, proto by se tato věc mohla řešit také jinak. Například tím, že se dodrží veškeré přeletové předpisy a kontrola.Není to tak, že se v Evropě honíme za granty? A že to má občas poněkud sporné výstupy?Pamatuji, že na Univerzitě obrany měli také grant na sledování pohybu housenkového pásu tanku… Dost pochybuju o významu takového „výzkumu“. Pánové si udělali čárku, dostali peníze, vykázali proces bádání… Možná si nato udělali i habilitace. Kdoví.Věda a výzkum by měly být aplikovány tam, kde výstup má prokazatelnou váhu. Praktické využití se zdaří tehdy, když produkt posune dál obor a řekněme, výrobek se dá používat na každodenní bázi.Moderní zbraně vojáků jinak nepotřebují expanzivní střely, samy o sobě jsou i beztak účinné. Nechci sahat vývojářům nové střely pro air marshaly do svědomí, ale skutečně to vypadá, že se chopili příležitosti a teď tedy mají onu čárku, ohlášený patent. Budiž.Jinak jakákoli střelba v letadle je vždy kritickým okamžikem. Sám jste, pane redaktore, uvedl, že plášť trupu stroje je tenounký. Všude je plno kabeláže a instalace. I kdyby byla střela méně riziková, pořád je to náboj vypálený ze zbraně.Ostatně z filmů víme, že upilovat špičky nábojům se nemá.Zopakoval bych, že v běžných konfliktech existuje určitý společný zájem na tom, aby se cizí voják vyřadil z boje, ale v dnešních poměrech není nutné protivníka přímo zabít. Tohle nás odlišuje od barbarů, řečeno ve všeobecném slova smyslu.A co ta předletová příprava, nemá být lepší?Dneska si do letadla už pořádně nemůžete vzít ani parfém, říkám to zase s malou hyperbolou. Všechno je to občas až obtěžující. Já bych nová opatření už nezaváděl, ale dbal bych na důsledné dodržení všech předletových úkonů a opatření, zejména bezpečnostních. Pokud se výtržník či terorista do letadla nedostane, zbraň air marshala zůstane v pouzdře, žádná speciální kulka nikam nepoletí. Problém bych také viděl v různých podmínkách na různých letištích po světě. Pokud se systém sladí a zaměstnanci a obsluha leteckých přístavů budou fungovat dle předpisů, létání bude bezpečné.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

