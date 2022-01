https://cz.sputniknews.com/20220114/darek-pro-ruskou-a-cinskou-rozvedku-v-polsku-doslo-k-nejvetsimu-uniku-informaci-o-vybaveni-armady--17212545.html

Dárek pro ruskou a čínskou rozvědku? V Polsku došlo k největšímu úniku informací o vybavení armády

Dárek pro ruskou a čínskou rozvědku? V Polsku došlo k největšímu úniku informací o vybavení armády

Polský zpravodajský portál Onet.pl. přišel s informací o tom, že polské armádě unikly kompletní informace o její výzbroji a výstroji – od spodního prádla... 14.01.2022, Sputnik Česká republika

Momentálně vyšetřovatelé zjišťují, jestli k incidentu došlo náhodou nebo záměrně. Jedná se při tom o největší únik informací v historii polské armády.Údaje zveřejněné ve vojenské síti tvoří více než 1,7 milionu záznamů. Pro ukázku rozsahu úniku stačí uvést, že samotné zbraně do ráže 30 mm, jejich součásti a vybavení činí 2 800 položek.Každá položka je v podstatě nahlášenou poptávkou po vybavení – od F-16, přes těžké zbraně, jejich díly, munici do nich, náhradní díly, uniformy, spodní prádlo, deky a počítačové vybavení, a dokonce i transparenty a diplomy.Kromě toho z dotyčných údajů lze vyčíst, která technika není provozuschopná, co armádě chybí, co a od koho nakupuje a v jakém stavu je její vybavení.Polské ministerstvo obrany na zprávu zareagovalo a na vládním portálu umístilo svou reakci, z níž vyplývá, že únik prověřuje a zohledňuje mnoho scénářů. Jedním z nich je, že šlo o soubor určený k testování softwaru.„Výrobní základny v polských ozbrojených silách jsou povinně využívány pouze ve speciálně navržených vojenských systémech. Probíhají také analýzy, zda seznam není pomocným souborem používaným při realizaci explicitních nákupů zveřejněných na bulletinu veřejných informací,“ stojí ve vyjádření polského ministerstva obrany.Do ukončení vyšetřování ale resort žádné komentáře neposkytne.Onet napsal, že jde o hostinu pro zpravodajské služby zemí, jako je Rusko nebo Čína.Podle názoru opozičního poslance Cezaryho Tomczyka z Občanské koalice (Koalicia obzwatelska) stát odhalil všechno všem a oznámil, že opozice bude žádat demisi ministra obrany.„Jde o strategická data, která se snaží získat ruská rozvědka. Poslouží k přesnému odhadu, jak je naše země schopná se bránit,“ vyslovil se k situaci Piotr Pytel, bývalý šéf vojenské kontrarozvědky.V Sejmu byli na únik dotazováni i zástupci strany Právo a Spravedlnost. Mluvčí PiS Anita Czerwińska odkázala na vyjádření ministerstva národní obrany a dodala, že v této věci nejsou žádné informace a strana čeká na další sdělení ministerstva.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

