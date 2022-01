https://cz.sputniknews.com/20220114/evropska-unie-otali-se-sankcemi-proti-rusku-bloomberg-informuje-o-zvysovani-tlaku-ze-strany-usa--17206571.html

Evropská unie otálí se sankcemi proti Rusku? Bloomberg informuje o zvyšování tlaku ze strany USA

Evropská unie otálí se sankcemi proti Rusku? Bloomberg informuje o zvyšování tlaku ze strany USA

Washington zvyšuje tlak na své partnery v Evropské unii, aby dosáhl rychlejšího schválení seznamu sankcí proti Rusku, informuje o tom Bloomberg. 14.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle zdrojů Bloombergu jsou USA znepokojeny otálením ze strany Bruselu v otázce dalších omezení nehledě na to, že jednání běží již několik týdnů.Senátoři USA z vládní Demokratické strany dříve představili návrh zákona, v němž se nabízí uvalit sankce proti klíčovým odvětvím ruské ekonomiky, veřejnému dluhu a klíčovým osobnostem státu v případě, dojde-li k eskalaci situace na Ukrajině.Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov označil tyto hrozby za absurdní. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov rovněž uvedl, že Moskva se k podobným opatřením staví krajně negativně a domnívá se, že podobné kroky nepřispívají k vytváření konstruktivní atmosféry na jednáních ohledně bezpečnostních záruk.Evropská unie prodloužila ekonomické sankceEvropská unie včera oficiálně prodloužila ekonomické sankce proti Rusku do 31. července 2022, uvádí se v prohlášení Evropské unie.Zmiňme, že lídři EU během prosincového summitu v Bruselu jednohlasně odsouhlasili prodloužení těchto ekonomických sankcí proti Rusku.Evropští lídři také apelovali na Ruskou federaci, aby přistoupila k plnění minských dohod. Ekonomické sankce EU, které platí již přes 7 let, jsou namířeny proti finančnímu, energetickému a obrannému sektoru v Rusku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

