„Fenomén covidového pindíka". Koronavirus vám může uříznout pěkný kousek vaší pýchy

„Fenomén covidového pindíka". Koronavirus vám může uříznout pěkný kousek vaší pýchy

Podle výsledků výzkumu vědců z University College London až pět procent mužů, kteří prodělali covid-19, zaznamenali zmenšení penisu a varlat, přibližně 15... 14.01.2022, Sputnik Česká republika

Jeden z Američanů, který si však přál zůstat v anonymitě, tvrdí, že v důsledku koronaviru se jeho penis zmenšil zhruba o 4 centimetry. Následkem je, že dotyčný muž má problémy se sebedůvěrou v posteli.Muž svůj příběh odhalil v podcastu How to Do It a dal jasně najevo, že než onemocněl, byla jeho pýcha nadprůměrná.Bohužel se nejedná o vtip, urologové se shodují, že fenomén covidového penisu existuje a poškození cév skutečně může způsobit zmenšení penisu.Podle výsledků výzkumu ohledně symptomů koronaviru a trvalých následků, které může způsobit, si pět procent mužů stěžovalo, že se jejich penis zmenšil. Dalších patnáct procent má zkušenost se ztrátou erekce. Někteří odborníci se však domnívají, že defekt může být odstraněn stejnými léky, které se používají k léčbě erektilní disfunkce, mezi nimiž je i viagra.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

