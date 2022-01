https://cz.sputniknews.com/20220114/jako-z-katastrofickych-filmu-k-zemi-se-blizi-kilometr-dlouhy-asteroid-tvrdi-nasa-hrozi-nebezpeci-17205849.html

Jako z katastrofických filmů. K Zemi se blíží kilometr dlouhý asteroid, tvrdí NASA. Hrozí nebezpečí?

Asteroid 7482 (1994 PC1) se k Zemi přiblíží 18. ledna. Podle NASA bude od planety vzdálen necelé dva miliony kilometrů, což se rovná asi pěti vzdálenostem Země... 14.01.2022, Sputnik Česká republika

Velikost nebeského tělesa je více než jeden kilometr. Americká vesmírná agentura klasifikovala asteroid 7482 (1994 PC1) jako asteroid třídy Apollo - potenciálně nebezpečný.Vesmírné těleso objevil v roce 1994 astronom Robert McNaught. Podle NASA bude tento asteroid největším z asteroidů, které se v roce 2022 přiblíží k Zemi.Zástupce šéfa NASA Thomas Zurbuchen již dříve prohlásil, že žádný z asteroidů, které vědci v současnosti znají, nepředstavuje nebezpečí, že by se v příštích sto letech srazil se Zemí. Zurbuchen zdůraznil, že vědci „znají jen asi 40 % objektů ... o velikosti více než 140 metrů“. „Většinu z nich, kolem 60 %, musíme ještě najít,“ řekl.Kolem Země letěl asteroid ničivější než jaderná bombaPodle údajů NASA masivní asteroid silnější než jaderná bomba proletěl kolem naší planety koncem prosince. Vědci odhadovali, že průměr nebeského tělesa se pohybuje v rozmezí od 84 do 190 metrů.Jednalo se o objekt pod názvem 2018 AH. NASA tento objekt kvalifikovala jako objekt blízký Zemi, konkrétně byl zařazen do kategorie Apollo – což je nejnebezpečnější úroveň. Oběžné dráhy asteroidů, které byly zařazeny do kategorie Apollo, protínají oběžné dráhy naší planety a existuje proto riziko srážky. Odborníci z NASA ale nepředpokládali, že by ke srážce s asteroidem skutečně mohlo dojít. Zmiňme, že nejde o první setkání nebeského tělesa 2018 AH s naší planetou. V roce 2018 asteroid proletěl kolem Země ve vzdálenosti 296 758 kilometrů, což činí tři čtvrtiny vzdálenosti Země od Měsíce.Pokud by ale asteroid změnil svoji trajektorii a srazil se s naší planetou, mohlo by to mít katastrofální následky. Jen pro porovnání, 17metrový meteor, který v roce 2013 vybuchl v atmosféře nad Čeljabinskou oblastí v Ruské federaci, poškodil 7000 budov a způsobil škody ve výši 33 milionů dolarů.2018 AH tak byl největším známým asteroidem, který proletěl tak blízko naší planety od přeletu 2002 JE9 v roce 1971.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

