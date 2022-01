https://cz.sputniknews.com/20220114/krize-monarchie-na-odstaveni-prince-andrewa-trvali-charles-a-william-17206749.html

Krize monarchie. Na odstavení prince Andrewa trvali Charles a William

Krize monarchie. Na odstavení prince Andrewa trvali Charles a William

Starší syn a následovník královny Velké Británie Alžběty II. princ z Walesu Charles a jeho syn princ William trvali na odstavení od královské rodiny druhého... 14.01.2022

Tisková služba Buckinghamského paláce ve čtvrtek oznámila, že všechny vojenské tituly a královské patronace budou vráceny královně, princ Andrew nebude vykonávat veřejné povinnosti a bude se u soudu obhajovat jako soukromá osoba.Toto prohlášení následovalo poté, co soud v New Yorku odmítl vyhovět princově žádosti, aby zamítl žalobu ochránkyně lidských práv Virginie Giuffreové, která ho obviňuje ze znásilnění. Giuffreová podala žalobu federálnímu soudu Manhattanu a obvinila prince Andrewa z toho, že ji údajně znásilnil, když jí bylo 17 let. Giuffreová je jednou z žen, které zažalovaly finančníka Jeffreyho Epsteina, jenž byl pak pohnán k trestní odpovědnosti za obchodování s nezletilými. Princ Andrew popírá, že měl styky s Giuffreovou. Jak oznámily zdroje The Daily Mail, „nelítostné a rychlé“ rozhodnutí bylo „široce“ posuzováno v královské rodině po neúspěšném pokusu prince Andrewa přemluvit amerického soudce, aby zamítl žalobu ze sexuálního násilí, která byla proti němu podána.Jak prohlásil jeden zdroj v královském paláci, „jde o přežití instituce (monarchie) za každou cenu“. „Tak tomu vždy bylo a bude,“ podotkl.Podle informací deníku po rozhodnutí soudu v New Yorku zavolal princ Charles matce telefonicky ze Skotska, zatímco princ William byl ve středu na hradě Windsor, kde hovořil s královnou.Syna královny Alžběty II. prince Andrewa mohou vyhnat z jeho paláce s 31 ložnicemi a zbavit čtyřiadvacetihodinové ochrany na pozadí tohoto skandálu, píše bulvární deník The Sun.Podle jeho informací bydlí princ v paláci v georgiánském stylu pět kilometrů od sídla královny, hradu Windsor. Pronajímá si tento palác od roku 2003 po podepsání nájemní smlouvy na 75 let za jednorázovou platbu ve výši jednoho milionu liber (téměř 30 milionů Kč) ve prospěch správy královského majetku Velké Británie Crown Estate, což činí přibližně 250 liber (přes sedm tisíc Kč). Dnes by stála tato budova na trhu minimálně 30 milionů liber (téměř 900 milionů Kč).Jak podotýká bulvární deník, bude-li princ z paláce vyhnán, přestěhuje se pravděpodobně do starého sídla prince Harryho a Meghan Markleové vilky Frogmore, protože termín jejich pronájmu vyprší v dubnu.Kromě toho návrat královské patronace Alžbětě II. bude pravděpodobně mít za následek, že princ Andrew bude zbaven čtyřiadvacetihodinové policejní ochrany, píše deník.Skandál s princem Andrewem začal v roce 2019, kdy musel královnu poprosit, aby ho zbavila veřejných povinností. Poté Buckinghamský palác prohlásil, že platnost čestných vojenských titulů vévody z Yorku se dočasně pozastavuje, v průběhu dalších dvou let si je ale zachovával. Vévoda z Yorku měl celkem osm čestných vojenských titulů, které jsou darem královny, a právě proto byly jejími veličenství vráceny. Princ Andrew sloužil 22 let ve vojenském námořnictvu, byl pilotem vrtulníku, zúčastnil se Falklandské války a vysloužil si hodnost viceadmirála, kterou si podle informací britských médií zachová. Odešel do výslužby v roce 2001. V roce 2020 měl princ Andrew u příležitosti svých šedesátin dostat hodnost admirála, ceremoniál však byl kvůli skandálu odložen.Andrew se narodil v Buckinghamském paláci 19. února roku 1960, byl mu udělen titul prince, který nosil až do svého sňatku v roce 1986 se Sarou Fergusonovou, po sňatku mu udělila královna titul vévody z Yorku. Princ Andrew a Sarah Fergusonová mají dvě dcery: princeznu Beatrici a princeznu Eugenii. V březnu roku 1992 vévoda a vévodkyně z Yorku oznámili, že se chtějí rozvést, rozvedli se formálně v roce 1996.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

