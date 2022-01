https://cz.sputniknews.com/20220114/lavrov-se-jasne-vyjadril-k-moznemu-vstupu-ukrajiny-do-nato-kategoricky-neprijatelne-zaznelo-17206859.html

Lavrov se jasně vyjádřil k možnému vstupu Ukrajiny do NATO. Je to opravdová červená čára, zaznělo

Lavrov se jasně vyjádřil k možnému vstupu Ukrajiny do NATO. Je to opravdová červená čára, zaznělo

Ruský ministr zahrnaičí konstatoval, že pro Ruskou federaci je kategoricky nepřijatelné, aby na ruských hranicích existovala aliance, to je skutečná „červená... 14.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-14T10:30+0100

2022-01-14T10:30+0100

2022-01-14T10:35+0100

svět

ukrajina

nato

rusko

sergej lavrov

vstup do nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1134/71/11347167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb0d3e9805d1e0d0da338450cd24406e.jpg

Lavrov konstatoval, že i když Ukrajina nevstoupí do NATO, objevení se amerických úderných zbraní a vojenských základen v Azovském moři je druhou červenou linií.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dále odpověděl, proč Rusko nastolilo otázku nerozšiřování NATO až nyní. Podle jeho slov se to „nahromadilo“.Podle něj se NATO „v pěti vlnách expanze“ přiblížilo k ruským hranicím, aliance nyní aktivně vojensky ovládá území, buduje pozemní síly a letectvo a rozsah cvičení v Černém moři se mnohonásobně zvýšil.Uvedl, že Rusko se připravuje na jakýkoli vývoj a čeká na reakci USA a NATO ohledně bezpečnostních záruk. Odpovědi by podle něj měly být písemné.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že Rusko při zvažování rozšíření své vojenské přítomnosti v jiných zemích bude vycházet ze zájmů globální stability.Vyhlídky na dosažení dohody o ruských návrzích bezpečnostních záruk závisí na Spojených státech. Moskva přítom zdůraznila, že by ráda obdržela reakci na každý článek navrhovaných dokumentů, uvedl v pátek ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.Dodal, že chtějí vidět stanoviska na papíře, bod po bodu a chtějí reakci na každý z bodů v obou dokumentech.Lavrov dále prohlásil, že NATO uměle láká Ukrajinu a skandinávské země do svých řad.Lavrov označil za „nepřijatelný a chybný“ jednostranný výklad politického závazku NATO nerozšiřovat se.Generální tajemník NATO ve čtvrtek prohlásil, že Švédsko a Finsko z velké části splňují obranné standardy aliance, a pokud přijmou příslušné politické rozhodnutí, mohou se rychle připojit k NATO. Náměstkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová již dříve uvedla, že USA jsou připraveny jednat s Finskem a Švédskem o možnosti jejich vstupu do NATO, pokud o to tyto země projeví zájem.Připomeňme, že koncem roku 2021 Rusko zveřejnilo návrh dohody s USA a NATO ohledně záruk bezpečnosti. Moskva od svých západních partnerů požaduje záruky toho, že se NATO nebude rozšiřovat dále na východ, že Ukrajina nebude členem NATO a také, že nedojde k vytvoření vojenských základen na území postsovětských zemí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220113/estonsky-prezident-se-vyslovil-pro-rozsireni-nato-17203679.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, nato, rusko, sergej lavrov, vstup do nato