NATO nepřistoupí na kompromisy v otázkách rozšiřování, uvedl Stoltenberg. Co s kontrolou zbrojení?

NATO nepřistoupí na kompromisy v otázkách rozšiřování, uvedl Stoltenberg. Co s kontrolou zbrojení?

14.01.2022

„Prožíváme nyní kritický okamžik pro evropskou bezpečnost a musíme s Ruskem hovořit mj. proto, abychom mu vyřídili jednomyslnou pozici všech spojenců, že nepřistoupíme na žádné kompromisy, pokud jde o princip. Každá země má právo volit vlastní cestu a rozhodovat o tom, jestli chce nebo nechce patřit do vojenského svazku, jakým je NATO,“ řekl Stoltenberg.„Zároveň ale musíme hovořit, a proto jsme nabídli dialog týkající se kontroly zbrojení, průzračnosti vojenských cvičení, mechanismů snížení rizika, například incidentů, a mnoha jiných otázek,“ podotkl Stoltenberg.NATO je ochotno přistoupit na vzájemnou s Ruskem kontrolu zbrojení, mj. i jaderného.„Musíme rozlišovat několik otázek. Jedna věc je jednostranné stažení vojsk z území NATO, o což usiluje Rusko a nabízí nám k podepsání traktát, a to je vyloučeno. Na podobný kompromis nepřistoupíme. Máme právo na ochranu všech spojenců za pomoci přítomnosti vojsk na východním křídle. Zároveň je aliance otevřená pro oboustrannou, rovnoprávnou a vzájemnou kontrolu zbrojení,“ řekl Stoltenberg.Koncem roku 2021 zveřejnilo Rusko návrhy smlouvy s USA a dohody s NATO o zárukách bezpečnosti. Moskva mj. žádá od západních partnerů právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, zapojení do aliance Ukrajiny a založení vojenských základen v postsovětských zemích. Ve středu 12. ledna se konalo v Bruselu zasedání Rady Rusko-NATO. Schůzka byla pokračováním v jednání o zárukách bezpečnosti mezi Ruskem a USA, které se konalo 9. a 10. ledna v Ženevě. Ve čtvrtek se konaly ve Vídni konzultace v rámci OBSE o ruských návrzích na záruky bezpečnosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

