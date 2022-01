https://cz.sputniknews.com/20220114/nezakonna-migrace-do-cr-roste-policie-zadrzela-v-lonskem-roce-o-polovinu-vice-lidi-nez-pred-rokem-17208645.html

Nezákonná migrace do ČR roste. Policie zadržela v loňském roce o polovinu více lidí než před rokem

„Číslo se zdá opravdu vysoké, protože v roce 2015, kdy byla větší migrační krize, bylo zaznamenáno zhruba 8500 lidí, ale je zde potřeba velmi zdůraznit, že se jednalo o nárůst z důvodu mimořádných ochranných opatření vydávaných ministerstvem zdravotnictví, které upravují vstup a pobyt na území České republiky,“ konstatoval Majer.Dodal, že v mnoha případech se jednalo o cizince, kteří přijeli na území ČR oprávněně, ale nesplnili podmínky ministerstva zdravotnictví, a proto je museli policisté řešit.Vondrášek uvedl, že je nutné nárůst dávat do kontextu celoevropského vývoje. Podle něj totiž došlo k významnému nárůstu migrace do Evropské unie. Vliv na čísla měla také pandemie nemoci covid-19. Počty zahrnují totiž i cizince, kteří vstoupili do České republiky legálně, ale nesplnili protiepidemická nařízení.Ve vnitrozemí odhalila policie naprostou většinu cizinců, konkrétně 10 835. Jednalo se o nelegální pobyt, nelegální zaměstnávání či právě porušování opatření proti šíření nemoci covid-19. V porovnání s rokem 2020 jich bylo o 4190 více. Pokles ale zaznamenal počet lidí zadržených na vnější schengenské hranici, tedy na mezinárodních letištích. A to o 113 na 335 lidí.V loňském roce policie zajistila také 1330 běženců, kteří se chtěli přes Česko dostat do jiné země. Pokud to porovnáme s rokem 2020, přibylo jich 844. Nejčastěji se jednalo o Afghánce a Syřany, jejich cesta nejčastěji směřovala do Německa.Nutno podotknout, že počet cizinců, kteří se v Česku zdržovali nelegálně, stoupá od roku 2017. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán dosud v roce 2015, kdy v Evropě kulminovala migrační krize. Tehdy policie odhalila při nelegální migraci 8563 cizinců.Hrozby na slovensko-ukrajinské hraniciHlavními hrozbami na společné slovensko-ukrajinské hranici zůstává nadále nelegální migrace zločineckými skupinami a pašování zboží, zejména tabákových výrobků.Během on-line jednání se na tom shodli hraniční zmocněnci obou zemí, ředitel úřadu hraniční a cizinecké policie Prezídia Policejního sboru SR Robert Gucký a hlavní představitel Státní pohraniční služby Ukrajiny Serhii Deineko.Informoval o tom mluvčí Prezídia Policejního sboru Michal Slivka. Tématem byla také nelegální migrace v Bělorusku a migrační trasy.Zvýšenou pozornost věnovali také nepříznivé situaci v oblasti nelegální migrace v Bělorusku a možnému dopadu v případě odklonu současných migračních tras směřujících do Polska a Litvy. Ukrajinský hlavní hraniční zmocněnec podotkl, že situaci důsledně monitorují.Ve směru z Běloruska zatím zadrželi jen dva státní příslušníky Kuby. Ujistil, že pokud by se situace zhoršila a části migrantů by se podařilo vstoupit z území Ukrajiny na území Slovenska, dodržovat budou Dohodu mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o readmisi osob. V praxi to znamená, že takové migranty budou přebírat zpět na území Ukrajiny.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

