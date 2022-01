https://cz.sputniknews.com/20220114/nezapominejte-na-pravidelny-prisun-vitaminu-nedostatek-b12-muze-zpusobit-i-ztmavnuti-kuze-17199800.html

Nezapomínejte na pravidelný přísun vitaminů. Nedostatek B12 může způsobit i ztmavnutí kůže

Lékaři mu diagnostikovali perniciozní (zhoubnou) anémii, kterou často provází únava, dušnost a závratě. Ztmavnutí kůže, zejména při absenci jiných příznaků, je vzácné. Případ je popsán v časopise The New England Jornal of Medicine.Anémie je způsobena snížením obsahu hemoglobinu v červených krvinkách a obvykle se projevuje příznaky tkáňové hypoxie: slabostí, rychlou únavou, dušností a bolestí hlavy. V závislosti na příčině může být anémie doprovázena dalšími příznaky: žloutenkou s destrukcí červených krvinek nebo poruchou citlivosti nervových vláken při nedostatku vitaminu B12. Ve vzácných případech se objevují i velmi neobvyklé příznaky. Například při perniciózní anémii (nedostatek vitaminu B12) kůže a sliznice ztmavnou v důsledku zvýšené syntézy melaninu v melanocytech. Přesný mechanismus hyperpigmentace není znám a vyskytuje se pouze u 10 % pacientů, takže lékaři tento příznak často přehlédnou.Případ zhoubné anémie, která se projevila pouze hyperpigmentací kůže, ale pomohla ji včas odhalit, popsali lékaři Sandeep Maharajh a Surujpal Teelucksingh z University of the West Indies v Trinidadu a Tobagu. Obrátil se na ně 59letý muž tmavé pleti, který si stěžoval na ztmavnutí kůže na chodidlech a dlaních. Příznaky se u něj projevovaly asi rok, ale zpočátku je přisuzoval své práci obkladače. Lékařské vyšetření odhalilo hyperpigmentaci na jazyku a ztmavnutí chodidel a dlaní. Krevní testy prokázaly snížení hladiny hemoglobinu a zvýšení počtu červených krvinek, stejně jako mírné snížení počtu krevních destiček a bílých krvinek.Hematologové měli podezření, že pacient trpí perniciózní anémií spojenou s nedostatkem vitaminu B12. Při tomto onemocnění se červené krvinky abnormálně zvětšují, protože potřebují tento vitamin ke správnému vývoji. Hladina vitaminu B12 v krvi pacienta byla pětkrát nižší než normálně (40 pikogramů na mililitr oproti normě 200-1100 pikogramů na mililitr). Když lékaři pátrali po příčině jeho anémie, zjistili, že muž má protilátky proti vnitřnímu faktoru, který produkuje žaludek. Tato sloučenina na sebe váže vitamin B12 z potravy a v ileu se pak vstřebává komplex vitaminu s vnitřním faktorem.Lékaři dospěli k závěru, že muž trpí autoimunitní gastritidou, a předepsali mu nitrosvalové injekce vitaminu B12, aby se upravila jeho anémie, protože žaludek pacienta jej nedokázal přirozeně vstřebat. Obvykle po odstranění nedostatku vitaminů hyperpigmentace zmizí, což se u tohoto muže stalo po čtyřech měsících léčby.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

