Od pondělí testování zaměstnanců a okamžitá neschopenka. Pozitivní testy se budou zadávat přes web

Od pondělí testování zaměstnanců a okamžitá neschopenka. Pozitivní testy se budou zadávat přes web

2022-01-14T16:21+0100

2022-01-14T16:21+0100

2022-01-14T16:21+0100

Náměstek Josef Pavlovic (Piráti) uvedl, že na webových stránkách ÚZIS bude možnost vyplnit formulář o pozitivním zaměstnanci, kde si firma rovnou zvolí, zda bude zaměstnanec na neschopence. Tento systém je provázán s Českou správou sociálního zabezpečení, proto nebude nutné dál ohlašovat neschopenku. Lidé bez neschopenky budou dále pracovat v izolaci z domova. Pozitivního zaměstnance je nutné ohlásit do dvou dnů od testu.Po pozitivním testu bude následovat pětidenní karanténa, která bude ukončena v případě, že zaměstnanec nebude mít žádné příznaky nemoci. Pokud budou přetrvávat příznaky nemoci covid-19, bude zaměstnanec odeslán na PCR test.Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) uvedl, že PCR testy budou zdarma jen v případě, že se člověk prokáže očkováním nebo proděláním nemoci za posledního půl roku. Za měsíc může člověk absolvovat až pět PCR testů.Firmy se k testování zaměstnanců naklonili poprvé loni na jaře. Nebyli však testování očkovaní lidé a ti, kteří nemoc prodělali za posledního půl roku. Nicméně to se teď mění a testovat se budou všichni, bez výjimky a to dvakrát týdně. Testování se týká také OSVČ a úředníků. Zatím se mluví o dvou až třech týdnech, kdy by se mohl omikron začít stahovat.Firmám tedy vznikají další náklady na nákup testů, nicméně mohou si u zdravotní pojišťovny žádat o kompenzaci ve výši až 60 Kč za jeden test. Žádosti o kompenzaci by se měly začít přijímat na začátku března.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

