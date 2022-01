https://cz.sputniknews.com/20220114/opozicni-spd-zablokovalo-projednani-navrhu-o-korespondencnich-volbach--17213458.html

Opoziční SPD zablokovalo projednání návrhu o korespondenčních volbách

Opoziční SPD zablokovalo projednání návrhu o korespondenčních volbách

Opoziční hnutí SPD dnes ve Sněmovně zablokovalo jednání o senátním návrhu, který počítá se zavedením korespondenční volby prezidenta ze zahraničí. Schůze byla... 14.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-14T17:37+0100

2022-01-14T17:37+0100

2022-01-14T17:37+0100

česko

tomio okamura

spd

sněmovna

schůze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/13382305_0:116:2234:1373_1920x0_80_0_0_1180c4ab4427a5d16fbe633f46ae5533.jpg

SPD si dnes přestávku vyžádalo dvakrát. Poprvé k tomu došlo dopoledne během projednávání stavebního zákona, podruhé k tomu došlo později, kdy Jana Mračková Vildumetzová zahájila projednávání korespondenční volby. Podle předsedy SPD Tomia Okamury jeho frakce žádala do začátku projednávání senátního návrhu.Předseda poslanců ODS Marek Benda uvedl, že vůbec není důležité, zda jednání bylo nebo nebylo zahájeno, nakolik bylo jednání pro dnešní den fakticky ukončeno.Mračková Vildumetzová nakonec oznámila, že SPD si vyžádalo pauzu ještě do zahájení projednávání novely a jednání o korespondenční volbě, tudíž zahájeno nebylo.Benda byl zklamán z průběhu schůze i z toho, jakým způsobem byla řízena. Kvůli momentální absenci koaličních poslanců opozice prosadila odložení projednání stavebního zákona na začátek března.Korespondenční volba z ciziny byla navržena loni Senátem na základě požadavku krajských sdružení i s podporou resortu zahraničí.Argumentem mimo jiné sloužilo to, že Česká republika patří mezi pět posledních zemí Evropské unie, které korespondenční hlasování schválené nemají. Hlasování poštou by mohlo využít asi 600 tisíc Čechů, kteří žijí v zahraničí, ale nemůžou se dostavit k hlasování na některou z českých ambasád z různých důvodů, ať už se jedná o čas nebo finance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220114/zahradil-tvrde-cssd-kdybyste-delali-politiku-jako-foldyna-jste-ve-snemovne-doted-kavarna-jeci-17209482.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tomio okamura, spd, sněmovna, schůze