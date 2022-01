https://cz.sputniknews.com/20220114/patraci-akce-horskych-zachranaru-slovensky-turista-zabloudil-v-chocskych-vrsich-bylo-to-o-fous----17211108.html

Pátrací akce horských záchranářů. Slovenský turista zabloudil v Chočských vrších, bylo to o fous!

Slovenští horští záchranáři měli dnes napilno, pátrali totiž po turistovi, který zabloudil v noci v Chočských vrších, zcela podchlazeného se jim ho nakonec... 14.01.2022, Sputnik Česká republika

Záchranáři byli k případu přivoláni dnes krátce před 6. hodinou ranní. 55letý turista se ještě včera vydal na turistiku z Dolného Kubína do Chočských vrchů. V oblasti vrchu Havrania sešel z trasy a zabloudil. Nešťastný turista strávil celou noc venku, nad ránem, silně podchlazený nakonec zavolal na tísňovou linku. Záchranářům však práci neulehčil, neuměl totiž říct, kde se nachází a ani poskytnout GPS souřadnice.O součinnost však požádali také letecké záchranáře ze Žiliny a také z Banské Bystrice, zdůrazňuje se, že kvůli povětrnostním podmínkám nemohla vzlétnout ani jedna posádka. Dostupná byla jenom posádka z Popradu, těsně před vzlétnutím však turistu našla pozemní skupina záchranářů.„Po poskytnutí neodkladné zdravotní péče a zateplení muže horští záchranáři terénním vozidlem transportovali do Lúček, kde ho odevzdali přivolané posádce RZP (Rychlá zdravotní pomoc, pozn. red.) na převoz do nemocnice,“ dodává se na závěr.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

