„Patří Vám velká poklona, že jste to dala.“ Čeho se musela Krainová vzdát a co pro ni bylo nejhorší?

Instagram české topmodelky Simony Krainové dál zaplavují fotografie z jejího pobytu na Srí Lance. Rozhodla se zde strávit očistný ajurvédský pobyt, aby...

Simona zveřejnila pár fotografií, které doplnila komentářem o postupu jejího detoxu, aby alespoň z části odpověděla na mnohé dotazy svých sledujících. Krainová jí pouze třikrát denně a to po pěti hodinách. Sama přiznala, že to nebylo vůbec jednoduché. Nemá k dispozici ani její oblíbenou perlivou vodu a jak sama říká, musela vzdát i svých „sladkých sračiček“. Pokud si myslíte, že si sleduje čas jídla na hodinkách, tak jste na omylu. Podstata ajurvédského detoxu spočívá také v tom, že zde neuvidíte hodiny, jídlo vám ohlašují pomocí zvonečku. Krainová si ve stravě musí vystačit pouze s teplou a studenou vodou a bylinkovými čaji.Sledující Simonu pochvalují, že se dokázala vzdát svých neřestí, do kterých ona řadí také její oblíbený „rohlík s uherákem“.Lidé se však také diví, že Krainová sdílí příspěvky na Istagramu a není do detoxu zařazen také online svět.„Já se divím, že vám povolují mobily a svět on-line, hodně sil,“ podivila se sledující s nickem talp.ing.Vzhledem k tomu, že má Simona k dispozici pouze vodu a čaje, padly také otázky na kávu, bez které si mnoho lidí nedokáže představit den.Topmodelka má v seznamu svých sledujících také lidi s podobnými zkušenostmi, kteří rovněž absolvují takové pobyt a nebáli se s tím svěřit.Vzhledem k tomu, že příspěvky z tohoto pobytu mají u Krainové úspěch, můžeme očekávat, že Simona bude své sledující zásobovat dalšími informacemi o jejím detoxu. Jak sama uvedla, některé poznatky si určitě přiveze i domů a chce je praktikovat i v domácím prostředí.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

