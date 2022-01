Polsko uvedlo podmínku Ruska pro spuštění Nord Stream 2

https://cz.sputniknews.com/20220114/polsko-uvedlo-podminku-ruska-pro-spusteni-nord-stream-2-17211246.html

Bývalý polský ministr zahraničí Witold Waszczykowski v rozhovoru pro Niezaleznu označil jednání Západu s Ruskem za chybu a vyzval, aby byla Moskvě předložena... 14.01.2022, Sputnik Česká republika

Politik vyjádřil politování nad tím, že Západ nepohrozil Moskvě sankcemi. Mimo to se domnívá, že otázka bezpečnosti by měla být spojena s certifikací plynovodu Nord Stream 2. Projekt by podle něj měl být spuštěn nejen jako výměna za to, že Rusko nebude „útočit“ na Ukrajinu. Podle Waszczykowského by měly být požadovány i další ústupky ze strany Moskvy.Waszczykowski zároveň nevysvětlil, co myslí tím „odchodem“ Ruska ze tří postsovětských republik.Moskva nejednou obvinění z přípravy útoku na Ukrajinu odmítla a zdůraznila, že jsou potřební pouze jako záminka, aby byly staženy další síly a techniky NATO k ruským hranicím. Moskva prohlásila, že nemá žádné agresivní plány, nikoho neohrožuje a přesun vojsk po ruském území by neměl nikoho znepokojovat.Začátkem tohoto týdne proběhla řada konzultací mezi Ruskem, USA a aliancí o bezpečnostních zárukách: 9. a 10. ledna se o této otázce jednalo v Ženevě na schůzkách s americkou stranou, 12. ledna na zasedání Rady Rusko-NATO a 13. ledna v OBSE.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Západ slíbil, že příští týden poskytne písemné odpovědi na ruské návrhy týkající se smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO. Ministr zdůraznil, že Moskva potřebuje konkrétní odpověď na každý článek předložených dokumentů a od toho se budou odvíjet další kroky ruské strany a možnost na obnovení jednání.Moskva trvá na ukončení vojenské spolupráce mezi blokem a postsovětskými zeměmi, zřeknutí se zřizování základen na jejich území, omezení umístění úderných prostředků v blízkosti ruských hranic, stažení amerických jaderných zbraní z Evropy a zaručení, že se NATO nebude rozšiřovat na Východ.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

