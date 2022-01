https://cz.sputniknews.com/20220114/presadenie-obrannej-dohody-s-usa-pyrrhovo-vitazstvo-pre-koaliciu-17206067.html

Presadenie obrannej dohody s USA: Pyrrhovo víťazstvo pre koalíciu?

Presadenie obrannej dohody s USA: Pyrrhovo víťazstvo pre koalíciu?

14.01.2022

názory

slovensko

Zverejnenie výhrad celej série právnych a bezpečnostných expertov, 35 zásadných výhrad generálnej prokuratúry a sústredený odpor opozície jasne ukázal, že koalícia túto zmluvu môže presadiť len za cenu ťažkých preferenčných strát.Po zverejnení výhrad generálneho prokurátora, inak nominanta SME RODINA, viacerí poslanci tejto strany verejne vyhlásili, že nemožno automaticky rátať s ich podporou. Podobne predseda SAS Richard Sulík vyhlásil, že k tejto zmluve má viacero otázok, paradoxne však, na konečnom znení zmluvy sa zásadným spôsobom podieľal nominant SME RODINA minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Teoreticky prijatie tejto zmluvy môže zablokovať aj prezidentka Zuzana Čaputová, ale šanca, že tak urobí, sa limitne približuje nule. Aj preto výzvy rôznych mierových aktivistov vrátane Eduarda Chmelára treba vnímať skôr ako povinnú jazdu či gesto, ktoré je potrebné urobiť, ale na konečný výsledok ratifikačného procesu to asi nebude mať žiaden vplyv.V snahe zabrániť ratifikácii či prijatiu tejto zmluvy značnú aktivitu vyvíja aj opozícia. Predseda Smeru Robert Fico uvažuje nad vypísaním referenda o tejto otázke. Tento spôsob je však značne problematický, keďže vyzbieranie 350-tisíc popisov v priebehu pár dní zrejme nie je reálne. Samozrejme, referendum sa dá vyvolať aj prijatím jednoduchého uznesenia parlamentu, ale na to zase nebude vôľa v Národnej rade SR.Nakoniec tak najväčšiu nádej môžu odporcovia DCA vkladať to krajne labilnej povahy predsedu najsilnejšej koaličnej strany OĽANO Igora Matoviča. V súčasnosti jeho subjekt OĽANO atakuje historický najnižšie úrovne preferencií - tesne nad šiestimi percentami. Uvedomujúc si, že gro jeho voličov je hodnotovo nevyhranených a skôr čerpá z rezervoára protestných voličov, je možne, že prípadné prijatie tejto zmluvy pošle preferenciu OĽANO pod päť percent. V takom prípade sa možno staneme svedkami Matovičovho precitnutia číslo dva, keď zásadne a radikálne zmení svoje geopolitické preferencie a proces ratifikácie zastaví. Samozrejme, predikovať reakcie lídra OĽANO nie je celkom možné, takže táto alternatíva je ťažko odhadnuteľná.Každopádne, nevypočítateľnosť sa stala integrálnou súčasťou jeho osoby a je možné, že sa prejaví aj v tejto kauze. Ak však koalícia nakoniec presadí ratifikačný proces hrubou politickou silou, bude ju to stáť nemalé „náklady“. Najviac na to doplatia koaličné strany so silne protestným elektorátom, teda OĽANO a SME RODINA, na strane druhej presadenie takéhoto nepopulárneho kroku spôsobí silnú mobilizáciu aj u opozičných voličov. Presadenie zmluvy DCA sa tak pre koalíciu môže stať povestným Pyrrhovým víťazstvom.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

