„Provokuje to odpůrce vakcín.“ Djokovičovi advokáti poukazují na nedůslednost australských úřadů

„Provokuje to odpůrce vakcín.“ Djokovičovi advokáti poukazují na nedůslednost australských úřadů

Právníci neočkovaného srbského tenisty Novaka Djokoviče, kterému bylo v Austrálii zrušeno vízum, v pátek u soudu uvedli, že se ho úřady v zemi nesnaží vyhostit... 14.01.2022, Sputnik Česká republika

Během soudního jednání, které bylo přenášeno online, právník Nick Wood zdůraznil, že úřady na letišti „řekly, že by mohl nakazit další lidi“. Důvody, které vedly ministra pro emigraci Alexe Hawkeho ke zrušení Djokovičova víza, jsou však podle právníka „extrémně protichůdné“.Podle Wooda se ministr řídil pouze tím, že pokud by Djokovič zůstal v Austrálii, „vyprovokovalo by to komunitu odpůrců vakcín“. Právník však trvá na tom, že úřady nezvážily, jak rozhodnutí o vyhoštění Djokoviče ze země „vyburcuje odpůrce vakcín“.Právníci rovněž požádali, aby se Djokovič mohl příští týden zúčastnit Australian Open.Na zasedání byli přítomni soudce Anthony Kelly, který již dříve rozhodl, že Djokovičovo zbavení víza při příjezdu do Austrálie bylo neoprávněné, právník Nick Wood, který zastupoval Djokoviče, s asistentem a právník Stephen Lloyd, který zastupoval ministra Hawkeho.U soudu bylo uvedeno, že Djokovič bude vyslechnut imigračními úředníky v sobotu ráno a do té doby nebude zadržován a umístěn do izolace.Lloyd uvedl, že Djokovič může být zadržen až po výslechu s ohledem na nedělní soudní jednání.Djokovič dorazil do Austrálie v noci na 6. ledna a byl ubytován v hotelu Park v Melbourne spolu s uprchlíky, z nichž někteří zde pobývají již devět let. Imigrační úředníky nepřesvědčily důvody, že Djokovič, který údajně v prosinci prodělal COVID-19, nebyl očkován. Djokovič byl po čtyřech dnech na základě soudního příkazu propuštěn, ale v pátek se ministr pro emigraci rozhodl sportovci vízum „ve veřejném zájmu“ opět zrušit.Australská média uvádějí, že kromě Djokoviče opustilo Austrálii i několik dalších neočkovaných účastníků Australian Open, ačkoli jim byl vstup do země povolen výjimečně ještě před jeho příjezdem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

