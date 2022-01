https://cz.sputniknews.com/20220114/rusko-nemuze-za-energetickou-krizi-v-evrope-prohlasil-novak-17214780.html

Rusko nemůže za energetickou krizi v Evropě, prohlásil Novak

Rusko nemůže za energetickou krizi v Evropě, prohlásil Novak

Gazprom ani Rusko obecně nemají vinu na energetické krizi v Evropě, prohlásil vicepremiér Alexander Novak, který promluvil v rozhovoru pro televizní kanál... 14.01.2022, Sputnik Česká republika

Novak mimo jiné poznamenal, že se ekonomika začala zotavovat a zkapalněný zemní plyn z USA a dalších zemí, jako je Katar, „odešel do Asie“.V minulé sezóně Evropa kvůli dlouhotrvající mrazivé zimě (sezóna odběru skončila až koncem března 2021) vydala ze zásobníků rekordních 65,6 miliardy metrů krychlových za několik let.V letošní sezóně, která začala 13. října, klesl objem zásob v Evropě již téměř o 28 %. Gazprom 10. ledna uvedl, že země EU odebraly více než polovinu plynu, který loni vytěžily, což je 55,6 % (26,6 miliardy metrů krychlových).Nízké teploty zvyšují poptávku po topivech. 21. prosince se cena futures okamžitě dostala na historické maximum téměř 2200 dolarů za tisíc metrů krychlových.Již dříve odborníci v komentáři pro Sputnik uvedli, že v mírně mrazivém počasí by měli mít evropští spotřebitelé dostatek plynu, ale v případě velkých mrazů může dojít k přerušení dodávek. Pokud bude tempo čerpání zásob pokračovat, budou zásoby plynu v březnu až dubnu rekordně nízké. Rekordní ceny topiva zase označili za důsledek nízkého naplnění zásobníků na kontinentu, omezení dodávek ze strany dodavatelů a vysoké poptávky po zkapalněném zemním plynu v Asii.Podle Vladimira Putina je nedostatek plynu na evropském trhu důsledkem hospodářské politiky Evropské komise. Kromě toho bylo do Evropy dodáno o osm miliard metrů krychlových méně topiva z USA a Blízkého východu, zatímco Gazprom zvýšil svůj dovoz o 11 miliard metrů krychlových.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

