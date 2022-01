https://cz.sputniknews.com/20220114/smer-sd-prozradil-s-kym-chce-spolupracovat--ve-spolecnych-volbach-17214520.html

Směr-SD prozradil, s kým chce spolupracovat ve společných volbách

Směr-SD prozradil, s kým chce spolupracovat ve společných volbách

Základem dobrého výsledku v letošních spojených komunálních a krajských volbách by měla být spolupráce tří stran, a to Směru, mimoparlamentního Hlasu a SNS. 14.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-14T19:01+0100

2022-01-14T19:01+0100

2022-01-14T19:01+0100

slovensko

slovensko

robert fico

volby

referendum

spojení

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/17171764_0:100:2875:1717_1920x0_80_0_0_de7421c827a196d573ab857847afa4d4.jpg

Na tiskové konferenci v Košicích to v pátek sdělil předseda opoziční strany Směr Robert Fico, který nevylučuje spolupráci s dalšími politickými stranami. Očekává se, že první jména kandidátů budou zveřejněna v březnu.Uvedl, že Směr má eminentní zájem na sjednocení opozičních sil ve volbách, což deklaroval na krajském sněmu strany v Prešově a plánuje to i v Košicích.„Nejsme stranou, která by měla ve zvyku kohokoli vylučovat z možné spolupráce,“ uvedl s tím, že některé okresy v Prešovském kraji již avizovali spolupráci například s mimoparlamentní KDH.Spojeným krajským a komunálním volbám přikládá Směr velký význam, zejména kvůli očekávané vyšší volební účasti než dosud.Jména kandidátů, kteří budou v dané době známí, se plánují postupně představovat i na vybraných akcích k Mezinárodnímu dni žen, kterých chce Směr-SD na Slovensku uspořádat 32.Iniciativa Směru-SD o referendumSlovenské opoziční hnutí Směr-SD má za to, že o přítomnosti amerických vojsk na území Slovenské republiky a o podpisu dohody o obranné spolupráci DCA mezi Slovenskem a USA by měli rozhodnout občané. V této souvislosti se poslanci Směru rozhodli iniciovat mimořádnou schůzi parlamentu o vyhlášení referenda, které by pojednávalo o zmíněné otázce.V případě, že iniciativa nebude úspěšná, bude tento bod předložen k projednání na nejbližší řádné schůzi parlamentu. Když tento bod nebude zařazen, Směr-SD je připraven přidat otázku k petici za změnu ústavy tak, aby bylo možné realizovat předčasné parlamentní volby.Předseda hnutí Fico uvedl, že i nadále si stojí za tím, že dohoda mezi USA a SR není výhodná a narušuje svrchovanost a suverenitu země.Zmiňme, že dohoda mezi SR a USA by dala americkým silám možnost využívat vojenská letiště Malacky-Kuchyňa a Sliač a také jiná zařízení a prostory. Kromě toho by jich Slovenská republiky měla poskytnout bez nároku na nájemné. Dohoda by po schválení platila 10 let. Poté ji je možné vypovědět s roční výpovědní lhůtou nebo prodloužit. Na druhé straně dohoda dává Slovensku možnost čerpat 100 milionů dolarů na obnovu infrastruktury, přičemž po vybudování bude majetkem Slovenské republiky.Zmiňme, že kriticky se k dohodě nevyjádřil pouze Směr-SD, ale také mimoparlamentní hnutí Hlas-SD i Komunistická strana Slovenska. Kriticky se k dohodě postavil také generální prokurátor Maroš Žilinka, který vůči ní vznesl celkově 35 zásadních výhrad.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220110/fico-nebude-stihan-kvuli-prosincovemu-protestu-veskera-obvineni-byla-zrusena-informoval-politik-17158537.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, robert fico, volby, referendum, spojení