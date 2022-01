https://cz.sputniknews.com/20220114/ukrajina-navrhuje-summit-s-rf-a-usa-moskva-nabidku-neobdrzela-usa-jiz-projevily-zajem--17213716.html

Ukrajina navrhuje summit s RF a USA. Moskva nabídku neobdržela, USA „již projevily zájem“

Ukrajina navrhuje summit s RF a USA. Moskva nabídku neobdržela, USA „již projevily zájem“

Kyjev navrhuje uspořádat třístranný virtuální summit ve složení Rusko-USA-Ukrajina. Informoval o tom vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. 14.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-14T18:35+0100

2022-01-14T18:35+0100

2022-01-14T18:35+0100

svět

ukrajina

rusko

usa

summit

urovnání konfliktu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/13138345_0:190:1920:1270_1920x0_80_0_0_7df0d11dcfbe3601805769f69adaf78e.jpg

„Věříme, že by se mohlo uskutečnit třístranné setkání, možná i videokonference,“ řekl Jermak na akci v Atlantické radě. Poznamenal, že ukrajinská strana čeká na reakci ruské strany, „ale američtí partneři projevili hluboký zájem“.Třístranný summit Ukrajina-Rusko-USA by se mohl stát platformou pro hledání urovnání, přičemž Kyjev věří ve vedoucí úlohu Washingtonu, uvedl v pátek Jermak.Jednání v takovém formátu by podle něj bylo naprosto logické. „Věřím ve vedoucí postavení USA,“ dodal.Co se týče Ruska, to podle mluvčího prezidenta z americké strany žádné návrhy na uspořádání summitu Rusko-USA-Ukrajina nedostalo.Lavrov o NATO a UkrajiněRuský ministr zahraničí Sergej Lavrov se dnes vyjádřil v tom smyslu, že pro Ruskou federaci je kategoricky nepřijatelné, aby na ruských hranicích existovala aliance, to je skutečná „červená linie“. Lavrov konstatoval, že i když Ukrajina nevstoupí do NATO, objevení se amerických úderných zbraní a vojenských základen v Azovském moři je druhou červenou linií.Podle něj se NATO „v pěti vlnách expanze“ přiblížilo k ruským hranicím, aliance nyní aktivně vojensky ovládá území, buduje pozemní síly a letectvo a rozsah cvičení v Černém moři se mnohonásobně zvýšil. Uvedl, že Rusko se připravuje na jakýkoli vývoj a čeká na reakci USA a NATO ohledně bezpečnostních záruk. Odpovědi by podle něj měly být písemné.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dále odpověděl, proč Rusko nastolilo otázku nerozšiřování NATO až nyní. Podle jeho slov se to „nahromadilo“.Vyhlídky na dosažení dohody o ruských návrzích bezpečnostních záruk závisí na Spojených státech. Moskva přítom zdůraznila, že by ráda obdržela reakci na každý článek navrhovaných dokumentů, uvedl v pátek ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220114/evropska-unie-otali-se-sankcemi-proti-rusku-bloomberg-informuje-o-zvysovani-tlaku-ze-strany-usa--17206571.html

ukrajina

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, usa, summit, urovnání konfliktu