V blízkosti černé díry v Mléčné dráze byla objevena záhadná aktivita

Mezinárodní tým astronomů zjistil, že černá díra v centru Mléčné dráhy již dlouhou dobu produkuje nepravidelné záblesky. Informuje o tom článek zveřejněný v... 14.01.2022, Sputnik Česká republika

Supermasivní černá díra Sagittarius A* je zdrojem rádiového, rentgenového a gama záření. Vzplane každý den a vyzařuje záření 10-100krát jasnější než běžné signály. Aby vědci zjistili povahu záhadného záření, analyzovali data za 15 let, které shromáždila sonda Swift.Výsledky ukázaly vysokou aktivitu černých děr v letech 2006 až 2008 a prudký pokles aktivity v následujících čtyřech letech. Po roce 2012 však četnost erupcí opět vzrostla, ale zatím nebyla zjištěna žádná zákonitost těchto změn. Astronomové doufají, že se jim v budoucnu podaří zjistit, zda jsou změny v emisích způsobeny plynnými mračny nebo hvězdami procházejícími v blízkosti černé díry, nebo jinými příčinami.Spirální rameno v Mléčné drázeDříve jsme se zmínili o tom, že v Mléčné dráze bylo objeveno nové spirální rameno. Tato struktura je podle astronomů v podstatě dlouhý závit plynu. Je tak velký, že se astronomové přiklánějí k názoru, že je součástí galaktického spirálního ramene, kterého si dosud nikdo nevšiml.„Zůstává otevřenou otázkou, jak se tak obrovský chuchvalec plynu takto zformoval. Na druhou stranu může být součástí nového ramene... Je však záhadou, že tato struktura neopakuje deformaci galaktického disku,“ napsali ve svém článku astronomové z čínské Nanjing University.Existuje několik důvodů, proč je pro vědce obtížné znázornit Mléčnou dráhu trojrozměrně. Jedním z nich je obtížné určování vzdáleností vesmírných objektů. Dalším důvodem je, že existuje mnoho jevů, které je obtížné identifikovat a klasifikovat.K identifikaci použil tým pod vedením astronoma Chonga Lia obrovský sférický radioteleskop s aperturou 500 metrů (FAST). Byl použit k hledání mračen neutrálního atomárního vodíku (HI). Taková mračna se obvykle nacházejí ve spirálních ramenech galaxií, jako je ta naše.Když astronomové spočítali rychlost pohybu struktury, byli docela překvapeni: musí být od středu galaxie vzdálena asi 71 750 světelných let. Tedy ve vnějších oblastech galaxie. To je dál než všechna známá spirální ramena této oblasti Mléčné dráhy. Proto je tak struktura neuvěřitelně obrovská: na délku měří asi 3590 světelných let a na šířku 675 světelných let.Vědci měli několik zajímavých otázek. Většina plynných „chuchvalců“ se nachází mnohem blíže ke středu galaxie a úzce souvisí s jejími spirálními rameny. Pokud struktura patří do této kategorie „chuchvalců“, není jasné, jak se zformovala a ocitla se mimo známá spirální ramena Mléčné dráhy.Na druhou stranu, pokud se jedná o spirální rameno, je to dost neobvyklé. Kdysi dávno se galaktický disk Mléčné dráhy deformoval po setkání s jinou galaxií. Tvar objevené struktury však zcela neodpovídá deformaci disku galaxie, což je u spirálního ramene velmi zvláštní.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

