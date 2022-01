https://cz.sputniknews.com/20220114/v-cine-sestrojili-umely-mesic-na-jake-experimenty-se-pripravuji-cinane-17210462.html

V Číně sestrojili umělý Měsíc. Na jaké experimenty se připravují Čínané?

V Číně sestrojili umělý Měsíc. Na jaké experimenty se připravují Čínané?

V městě Su-čou v čínské provincii Ťiang-su vybudovali výzkumné centrum, v němž se nachází umělá miniaturní replika Měsíce. Toto zařízení je potřebné ke studiu... 14.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-14T16:01+0100

2022-01-14T16:01+0100

2022-01-14T16:01+0100

věda a technologie

čína

vesmír

měsíc

gravitace

objev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1169/39/11693996_0:157:2048:1309_1920x0_80_0_0_016ab26482b9552b443448de129784f4.jpg

Umělý Měsíc je umístěn ve vakuové komoře o průměru pouhých 60 centimetrů. Přístroj je vybaven magnety, které vytvářejí podmínky nízké gravitace. Je to proto, že gravitace na Měsíci je asi šestkrát menší než na Zemi. Možnost testovat zařízení a procesy v podmínkách nízké gravitace pomůže snížit počet nepředvídatelných incidentů, k nimž dochází během skutečných lunárních misí.V čínském městě Su-čou v provincii Ťiang-su byl zřízen simulátor umělého Měsíce, který je určen k provádění dlouhodobých experimentů při nízké gravitaci. V současné době jsou takové podmínky na Zemi možné při letu letadla za situace, kdy pilot nejprve vystoupá do výšky a pak zamíří dolů nebo při pádu uvnitř vysoké věže s odčerpaným vzduchem. Provádění výzkumu v takovém prostředí je značně problematické.Výhodou nového lunárního simulátoru je, že dokáže simulovat nízkou gravitaci nebo stav beztíže po libovolně dlouhou dobu, vysvětlují jeho tvůrci. Uvnitř krabice vytvořili umělou měsíční krajinu z kamenů a prachu, zhruba stejnou, jaká se nachází na povrchu Měsíce. To vše je umístěno ve vakuové komoře.Silné magnety vytvářejí uvnitř komory magnetické pole, které „zvedá“ předměty uvnitř. Jeho sílu lze podle potřeby nastavit tak, aby se zvýšila nebo snížila gravitační síla.Jaderná elektrárna na MěsíciNASA a Národní laboratoř v Idahu v pátek 19. listopadu oznámily soubor nápadů na vybudování jaderné elektrárny na Měsíci, která by se mohla stát zdrojem energie nezávislým na Slunci pro stálou obývanou stanici, informuje agentura Associated Press.Američané mají v úmyslu postavit takovou elektrárnu na Měsíci do konce 20. let 21. století, sběr nápadů bude ukončen 19. února 2022. Vedoucí projektu v laboratoři Sebastian Corbisiero zdůraznil, že spolehlivá a výkonná energie na povrchu Měsíce by byla důležitým krokem ve výzkumu vesmíru lidmi.Podle NASA umožní trvalá přítomnost člověka na Měsíci, aby se dalším cílem stal Mars. Jaderný reaktor fungující v podmínkách jiné planety bude možné replikovat a povede také k technologickému rozvoji.Předpokládá se, že reaktor bude postaven na Zemi a poté dopraven na Měsíc. Systém bude zahrnovat jádro reaktoru poháněné uranem, systém, který přeměňuje teplo na elektřinu, systém řízení ohřevu a distribuční systém. Elektrárna by měla mít výkon alespoň 40 kilowattů po dobu deseti let.Zařízení se musí zapínat a vypínat bez lidského přičinění, musí fungovat na palubě přistávacího modulu a musí být přizpůsobeno pro přepravu. Pro druhou zmíněnou podmínku musí reaktor splňovat parametry válce o výšce čtyři metry a průměru šest metrů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211215/vedci-odhalili-zahadu-mohutneho-vybuchu-ve-vesmiru-jedna-se-o-zrozeni-noveho-kosmickeho-telesa-16860663.html

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, vesmír, měsíc, gravitace, objev