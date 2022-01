„Vy jste kus.“ Perkausová ohromila svými vnadami v přiléhavých plavkách

https://cz.sputniknews.com/20220114/vy-jste-kus-perkausova-ohromila-svymi-vnadami-v-prilehavych-plavkach--17197656.html

Moderátorka Eva Perkausová je momentálně na dovolené na exotickém Mauriciu. Své fanoušky nezapomíná zásobovat fotkami z pláže, které pochopitelně těší spíše... 14.01.2022, Sputnik Česká republika

Perkausová již před několika dny překvapila své příznivce fotkou, za kterou by se nemuseli stydět ani akrobaté. Její nejnovější snímky svědčí o tom, že si dovolenou opravdu užívá. A i když se jí a jejímu snoubenci na chvíli pokazilo počasí, Eva neváhala a na všem zlém si našla to dobré.Pod fotkou se objevil například komentář moderátorky Michaely Ochotské, která jim vzkázala, aby si dovolenou užívali.Někteří Evě přímo odpověděli na její otázku. „Já bych začínal lehárem,“ vzkázala jeden. „Na postavě už se nic vylepšit nedá, tak bych šel do baru. Na Mauriciu to jsou jen krátké přeháňky,“ napsal další.Na další fotce, kterou moderátorka zveřejnila, se rozepsala i o samotné dovolené. „Tomu říkám dovolená snů. Už se nám to ale krátí. Pokusím se ve stručnosti shrnout podmínky pro příjezd na Mauricius, protože už se mě pár z vás ptalo. Je potřeba mít plné očkování a PCR test. Antigen. test vám zde udělají 1. a 5. den po příjezdu,“ napsala.Nutno podotknout, že Eva tímto komentářem doprovodila fotku, na které je zachycena v bazénu a oslnila svou ženskou postavou. „Nejkrásnější paní moderátorka,“ znělo v jednom z komentářů.Na poslední fotce je Eva zachycena již v detailnějším záběru a všem jejím fanouškům se tak naskýtá pohled na její tělo v plavkách. Co na něj říkají? „Tvl, vy jste kus,“ napsala jedna z uživatelek. „Samice, trochu tepla i k nám,“ zaznělo.Eva PerkausováTato sedmadvacetiletá kráska působí jako modelka, herečka a moderátorka. Eva Perkausová se od dětství věnovala sportu a od třinácti let také modelingu, proto není divu, že má luxusní postavu. Diváci ji mohou znát především z televizních obrazovek, kdy působila například v TV Barrandov jako moderátorka pořadu Svět v barvách či o něco později jako moderátorka týdeníku Topstar magazín na TV Prima. Stala se také moderátorkou Velkých zpráv na Primě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

