Zahradil tvrdě ČSSD: Kdybyste dělali politiku jako Foldyna, jste ve Sněmovně doteď. Kavárna ječí

Vláda Petra Fialy bude vládnout s důvěrou Sněmovny. Vládu včera podpořilo všech 106 přítomných poslanců koaličních stran. Strana sociálních demokratů by však... 14.01.2022, Sputnik Česká republika

Vláda Petra Fialy získala důvěru Poslanecké sněmovny. Po dlouhém jednání včera podpořilo vládu všech 106 přítomných poslanců koaličních stran. Proti vyslovení důvěry hlasovali poslanci hnutí ANO a SPD v počtu 87.Nová vláda tak získala důvěru více než tři měsíce po volbách, které se konaly loni v říjnu. Před hlasováním se konala asi 22 hodinová debata, během které vládu kritizovala opozice.Zmiňme, že Fialova vláda má 18 členů, což je o tři více než měla minulá vláda Andreje Babiše. Přibyli noví ministři pro legislativu, pro Evropskou unii a pro vědu, výzkum a inovace. Hnutí ODS má pět ministrů, STAN čtyři ministerská křesla, Piráti i KDU-ČSL oba po třech křeslech a TOP 09 má 2.Sociální demokraté ve volbách nezískali potřebných pět procent a do Poslanecké sněmovny se nedostali. Kdyby tam však byli, vládu pětikoalice by nepodpořili. V takovém duchu se vyjádřil šéf strany Michal Šmarda.Europoslanec za ODS Jan Zahradil Šmardovi vzkázal pár slov na Twitteru. „@CSSD by nepodpořila, ústy pana Šmardy, tuto vládu. Ten kondicionál mě pobavil, dovolím si taky jeden. Kdybyste dělali politiku jako váš exčlen @FoldynaJaroslav, jste ve Sněmovně doteď. Tohle váš volič chce. Protože ji ale hodláte dělat jako Petříček, nebudete tam ani příště,“ napsal Zahradil na sociální síti.Připomeňme, že český politik, v letech 2018 až 2019 místopředseda ČSSD a od roku 2010 poslanec Poslanecké sněmovny Jaroslav Foldyna byl až do února roku 2020 členem ČSSD, v dubnu téhož roku se ale stal členem poslaneckého klubu SPD a v září roku 2020 do hnutí vstoupil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

