https://cz.sputniknews.com/20220114/zase-ten-alkohol-v-bratislave-doslo-k-hromadne-nehode-z-hrozivych-zaberu-az-mrazi-17207932.html

Zase ten alkohol. V Bratislavě došlo k hromadné nehodě. Z hrozivých záběrů až mrazí

Zase ten alkohol. V Bratislavě došlo k hromadné nehodě. Z hrozivých záběrů až mrazí

Na silnicích slovenského hlavního města opět úřadoval alkohol. Výsledkem byla hromadná nehoda na frekventované silnici v centru Bratislavy, která ochromila... 14.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-14T11:29+0100

2022-01-14T11:29+0100

2022-01-14T11:29+0100

slovensko

slovensko

nehoda

dopravní nehoda

alkohol

autonehoda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/848/73/8487345_0:128:1600:1028_1920x0_80_0_0_ec593297f248b685541f145c0b61e071.jpg

K nehodě došlo ve čtvrtek večer krátce před půl osmou. „Podle dosavadních informací při přejíždění vozu BMW nadjezdem na Zámecké ulici ve směru na Staroměstskou ulici nepřizpůsobil řidič svou jízdu stavu a povaze vozovky, jakož ani svým schopnostem a vůz dostal smyk. Následně narazil do vozu Škoda City Go, od kterého byl odražen do auta Toyota CHR, které jelo v protisměrné části vozovky. Do vozu Toyota následně zezadu narazil vůz Volkswagen Golf,“ uvedla policie.Nehoda nezůstala bez následků a celkem čtyři osoby utrpěly zranění. Dechová zkouška nakonec odhalila, že úřadoval i alkohol. Škoda byla vyčíslena na přibližně 30 000 eur. Přesné příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem vyšetřování.„Americký kolega“ slovenských policistůŘidičům v Bratislavě se před nedávnem naskytl pohled, jaký ještě asi neviděli. Tamní policisté totiž zastavili svého „kolegu“, tedy řidiče auta s označením Policie Spojených států amerických, jelikož nedodržoval předpisy na silnici.Jak informovala slovenská policie na sociální síti, bratislavští dopravní policisté naměřili na více místech dálnice D1 vozidlo zn. BMW, které mělo označení POLICE a EMERGENCY DIAL 911. Jak píší, toto vozidlo překročilo na více místech maximální dovolenou rychlost, přičemž největší překročení rychlosti bylo o 49 km/h.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220108/obyvatel-pardubic-nasel-v-odpadcich-novorozene-policie-patra-po-matce--17129266.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, nehoda, dopravní nehoda, alkohol, autonehoda