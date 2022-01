https://cz.sputniknews.com/20220115/babis-prozradil-co-podle-jeho-nazoru-nemuze-fialuv-kabinet-splnit-17218797.html

Babiš prozradil, co podle jeho názoru nemůže Fialův kabinet splnit

Babiš prozradil, co podle jeho názoru nemůže Fialův kabinet splnit

Expremiér a šéf ANO Andrej Babiš v rozhovoru pro Novinky potvrdil, že se do září rozhodne, zda bude kandidovat na Hrad. Vysvětlil, co premiér Petr Fiala nebude... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-15T13:17+0100

2022-01-15T13:17+0100

2022-01-15T13:17+0100

česko

česká republika

kritika

opozice

andrej babiš

vláda

vláda české republiky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/13263162_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_89af16520814274f8e117b517b224ff6.jpg

Bývalý premiér na úvod prozradil, že v opozici se mu líbí. Ačkoliv to vypadalo, že po předání vlády,předal žezlo šéfce poslaneckého klubu ANO Aleně Schillerové, není tomu tak. Jen si prý chtěl odpočinout, protože loni nebyl vůbec na dovolené. Podle svých slov je však již zpátky a intenzivně se zapojil. Projev ke schůzi o důvěře vládě se připravoval prý 14 dní a několikrát ho přepisoval.Podle Babiše se jako opozice zachovali velmi vstřícně. Když prý jejich vláda žádala o důvěru, opozice chtěla, aby v jednacím sále seděl kompletní kabinet podle usnesení, které před asi deseti lety zavedla ODS. Jak ale dodal, oni souhlasili s kompromisem, aby v jednacím sále seděla jen většina vlády.Expremiér zmiňoval jako důvod toho, že nemůže dát Fialově vládě důvěru, skutečnost, že slibují něco, co nedokážou splnit.Babiš nevěří, že nová vláda dokáže uspořit tolik miliard, jak slibuje. Jejich program je podle něj plný nekonkrétních závazků typu, že budou pracovat na zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu.Zároveň uvedl, že nechápe, proč říká premiér Fiala, že nás jako zemi čeká nejhorší rok. „Jsme šestá nejméně zadlužená země EU. Dluh vůči HDP máme poloviční proti Rakousku nebo Německu a stále nižší než v roce 2013 po vládě ODS, TOP 09 a STAN. Kdybychom byli ve vládě, tak bychom ten rozpočet dokázali postupně konsolidovat,“ připomněl.Babiš dále zkritizoval i rozhodnutí Fialovy vlády týkající se energií. Ti zdražování nechtějí řešit odpuštěním DPH na energie, jak navrhovala Babišova vláda, ale chtějí to řešit adresně přes dávky na bydlení pomoci nejslabším.Podle Babiše je to nesmysl, protože zvyšování cen energií nedopadá jen na nejchudší, ale už i na střední třídu. Dodal, že odpuštění DPH by okamžitě pomohlo střední třídě a zmírnilo by inflaci.V rozhovoru padlo i téma Ruska a Číny. Nová vláda totiž chce přehodnotit politiku k těmto dvěma zemím. „Když prezident Francie nebo německá kancléřka jedná v Číně, tak se v tiskovém prohlášení vždy objeví něco o lidských právech, ale na prvním místě je byznys. Kdybychom byli také pragmatičtí, tak jsme po revoluci nezničili náš obranný průmysl a nemuseli teď v zahraničí kupovat BVP za víc než 50 miliard jako dnes. Lidská práva samozřejmě všichni navenek deklarují,“ reagoval expremiér.Babiš se domnívá, že „není vůbec reálné“, aby Ukrajina vstoupila do NATO. „Museli by to odhlasovat všichni členové. A určitě by to jenom zvýšilo napětí,“ uvedl a dodal, že pravidla NATO jsou taková, že jedna země vstup další může zablokovat. Je přesvědčen, že by se to i stalo.Závěrem se zmínil i o své možné kandidatuře na prezidenta. Podle něj bude záležet na tom, co mu řekne jeho rodina. Do září se dle svých vlastních slov rozhodne, zda bude kandidovat či nikoliv.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220113/maji-se-zeme-v4-obavat-fiala-projednal-predsednictvi-ceska-v-rade-eu-a-prisel-k-temto-zaverum-17198122.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, kritika, opozice, andrej babiš, vláda, vláda české republiky