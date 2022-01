https://cz.sputniknews.com/20220115/bbc-chce-reprezentovat-vsechny-uhly-pohledu-v-televizi-se-objevi-i-zastanci-ploche-zeme-17222202.html

BBC chce reprezentovat „všechny úhly pohledu“. V televizi se objeví i zastánci ploché Země

BBC chce reprezentovat „všechny úhly pohledu“. V televizi se objeví i zastánci ploché Země

Ředitel redakční politiky BBC v úterý prohlásil, že stanice bude ve vysílání uvádět zastánce ploché Země. Důvodem je to, že její vedení nevěří v kulturu... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-15T21:55+0100

2022-01-15T21:55+0100

2022-01-15T21:55+0100

svět

bbc

televize

kultura

planeta

země

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/116/71/1167152_0:168:2084:1340_1920x0_80_0_0_3f0fbff97cb7dfe8827271efb2f63e20.jpg

Je „naprosto zásadní“, aby BBC reprezentovala „všechny úhly pohledu“, řekl nejvyšší představitel BBC David Jordan výboru Sněmovny lordů pro komunikaci a digitální technologie, který se sešel, aby projednal nestrannost BBC a její redakční standardy.Dodal, že vysílací společnost se snaží zajistit, aby se do vysílání dostaly různé názory a perspektivy.Zmínil, že je důležité, aby lidé v publiku věřili, že názory jsou jak podrobovány kritice, tak i reprezentovány.Na otázku týkající se takových temat, jako jsou práva transsexuálů, Jordan sdělil výboru, že nestrannost by měla zvítězit nad osobní identitou. Kritizoval deník New York Times za některá jeho redakční rozhodnutí v této oblasti a řekl, že jednotliví zaměstnanci BBC by neměli mít možnost vetovat zpravodajství.Generální ředitel Tim Davie se snaží nestrannost postavit do středu svého zájmu o budoucnost zpravodajské divize korporace a již zpřísnil používání sociálních médií a oznámil probíhající přezkumy nestrannosti. Davie uvedl, že si je vědom obav zaměstnanců, že důraz na nestrannost může způsobit, že se novináři BBC budou zdráhat riskovat a činit odvážná redakční rozhodnutí. Zasedání výboru se koná v době, kdy se BBC pokouší přezkoumat svou vlastní nestrannost. Zaměstnanci mezitím zápasí s tím, jak pokrýt témata, jako je rasa, politika a gender, uvedl v úterý deník Guardian.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211023/bily-dum-udelil-hodnost-admirala-transgender-osobe-americany-to-rozdelilo-na-dva-tabory-16267131.html

země

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bbc, televize, kultura, planeta, země