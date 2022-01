https://cz.sputniknews.com/20220115/boj-proti-pravu-veta-usa-hodlaji-iniciovat-projednani-situace-kolem-ukrajiny-v-rade-bezpecnosti-osn-17218413.html

Boj proti právu veta? USA hodlají iniciovat projednání situace kolem Ukrajiny v Radě bezpečnosti OSN

Boj proti právu veta? USA hodlají iniciovat projednání situace kolem Ukrajiny v Radě bezpečnosti OSN

Americká administrativa zkoumá možnost předložit ukrajinskou krizi k projednání v Radě bezpečnosti OSN v případě dalšího stupňování napětí „vinou Ruska"

Jak poukazují spolubesedníci časopisu, i když „mohou USA udělat v OSN jen málo pro čelení Rusku, které má v Radě bezpečnosti právo veta“, administrativa Joea Bidena nicméně doufá upoutat takovým způsobem pozornost světové veřejnosti k ukrajinské problematice.Kromě toho, jak podotýká Foreign Policy, ve Washingtonu počítají s tím, že veřejné debaty v RB OSN ukáží „diplomatickou izolaci Ruska a umožní vrazit klín mezi něj a jeho nejmohutnějšího spojence – Čínu“.„Je smysl v tom, abychom upoutali pozornost na tuto krizi. Ukáže to, do jaké míry je Rusko izolováno v Radě bezpečnosti OSN a na světové scéně,“ soudí jeden ze spolubesedníků časopisu.Rusko nejednou zamítlo obvinění ze strany Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a prohlásilo, že nikoho neohrožuje a nehodlá na nikoho útočit, a že prohlášení o „agresi RF“ se užívá jako záminky k rozmístění více vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Na MZV RF dříve podotýkali, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a o možnosti pomoci Kyjevu v ochraně před ní jsou směšná a zároveň nebezpečná.Přitom Kyjev a západní státy vyjadřují v poslední době znepokojení kvůli údajnému zesílení „agresivních akcí“ ze strany Ruska u hranic Ukrajiny. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko přesunuje vojska v hranicích vlastního území a dle vlastního uvážení. Podle jeho slov to nikoho neohrožuje a nemělo by to nikoho znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

