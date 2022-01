https://cz.sputniknews.com/20220115/chcete-zhubnout-trener-odhaluje-jestli-je-lepsi-kardio-nebo-silovy-trenink-17205022.html

Chcete zhubnout? Trenér odhaluje, jestli je lepší kardio nebo silový trénink

Trenér běhu a funkčního tréninku Jevgenij Šuvakin Sputniku odhalil, jaký typ zátěže je užitečnější, jestli je lepší zvolit posilování nebo kardio. 15.01.2022, Sputnik Česká republika

Kardio trénink je aktivita, která zvyšuje tepovou frekvenci a udržuje ji po dlouhou dobu. Může to být běh, chůze, jízda na kole nebo plavání. Při správném přístupu kardio trénink zvyšuje vytrvalost, posiluje srdce a cévy a podporuje spalování podkožního tuku.Lekce se závažím nebo tělesnou hmotností podle trenéra umožňují budovat svalovou hmotu a sílu, zvyšovat hustotu kostí, kterou člověk s věkem ztrácí, a vyrovnávat asymetrie v těle. Asymetrie vzniká v důsledku nerovnoměrného vývoje svalů nebo sedavého životního stylu a vede k nesprávnému rozložení fyzické zátěže. Zvyšuje to pravděpodobnost zranění. Pro ty, kteří chtějí snížit tělesný tuk, je důležité si uvědomit, že čím více svalů máte, tím více kalorií spálí i v klidovém stavu.Superpotravina na hubnutíHořká čokoláda s velkým obsahem kakaa (nejméně 75 %) je ideálním pamlskem v době hubnutí. Je to názor britského lékaře dietologa Michaela Mosleyho.Podle jeho názoru by si měli ti, kdo bojují s nadváhou, opatřit zásobu této sladkosti a užívat jí v malém množství. Podle slov dietologa právě sladkosti, které se považují za zakázané ovoce při hubnutí, se stávají často příčinou neúspěchu v dodržování diet, píše Express.Abyste se nepřejídali, doporučuje dietolog vždy mít doma hořkou čokoládu. Mléčné a bílé čokolády se máte raději vzdát, varuje dietolog.Ve složení hořké čokolády jsou antioxidanty, tato potravina je výživná, a také snižuje nebezpečí srdečních nemocí, připomíná britský deník. Odborník upozornil také na to, že někteří lidé mají problémy s pravidelným cvičením, mj. kvůli dlouhodobému a vyčerpávajícímu fyzickému zatížení.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211124/jak-nejrychleji-zhubnout-dietolog-uvedl-superpotravinu-ktera-vam-pomuze-to-vydrzet-16625022.html

