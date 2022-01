Generální tajemník OSKB prohlásil, že v Kazachstánu působily organizované skupiny

https://cz.sputniknews.com/20220115/generalni-tajemnik-oskb-prohlasil-ze-v-kazachstanu-pusobily-organizovane-skupiny-17224635.html

Během nepokojů v Kazachstánu působily dobře organizované skupiny s teroristickými cíli a zdá se, že se na nich použilo mnoho „dříve připravených zbraní“, uvedl... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle něj byly tyto skupiny na takové akce dobře připraveny a dobře vycvičeny.Generální tajemník OSKB upozornil na skutečnost, že během nepokojů v Kazachstánu bylo použito velké množství zbraní, a to nejen těch, které byly sebrány v obchodech se zbraněmi nebo zabaveny bezpečnostním složkám, ale „zřejmě se jednalo o zbraně předem připravené“.Zas také upozornil, že mezi zadrženými při nepokojích byli i cizinci.Všichni příslušníci mírových sil se vrátí z Kazachstánu do 19. ledna, uvedla OSKBVšichni příslušníci mírových sil OSKB by se měli vrátit z Kazachstánu na své stálé základny do 19. ledna, uvedl generální tajemník OSKB Stanislav Zas.„Celý kontingent mírových sil bude stažen z území Kazachstánu... Během týdne budou všechny jednotky a personál staženy na své stálé základny. A pokud tomu nebude bránit počasí, pak se podle plánu ruského ministerstva obrany plánuje návrat všech do základen stálého nasazení do 19. ledna,“ řekl.Zas poznamenal, že do Kazachstánu byly vyslány vojenské jednotky z mírového kontingentu OSKB.Podle generálního tajemníka plní mírové síly CSTO v Kazachstánu úkoly ochrany a obrany strategicky důležitých státních a životně důležitých objektů.Prostesty v KazachstánuHromadné protesty začaly v Kazachstánu v prvních dnech roku 2022 – obyvatelé měst Žanaozenu a Aktau na západě země vystoupili proti dvojnásobnému zvýšení cen zkapalněného plynu. Později se protestní akce rozšířily na jiná města, mj. na Almaty, dřívější metropoli a největší město této země: začalo tam drancování, bojovníci útočili na státní úřady. Odvetou zavedly úřady v celé zemi výjimečný stav a zahájily protiteroristickou operaci.Ráno 5. ledna vláda podala demisi a prezident se postavil do čela Rady bezpečnosti. Na prvním zasedání Rady bezpečnosti pod jeho vedením zcharakterizoval Tokajev situaci v Kazachstánu jako podkopání celistvosti státu a oznámil, že požádal OSKB o pomoc „v překonání teroristické hrozby“. Rada kolektivní bezpečnosti OSKB přijala rozhodnutí poslat do Kazachstánu kolektivní mírové síly pro normalizaci situace v zemi. Ve čtvrtek 13. ledna bylo oznámeno úspěšné ukončení mise OSKB, příslušníci mírových sil se z KazachstánuSledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

kazachstán

