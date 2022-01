https://cz.sputniknews.com/20220115/jak-to-pujde-dal-na-tomto-turnaji-rozdilna-opatreni-na-slovensku-a-madarsku-budi-nepokoje-17222480.html

Jak to půjde dál na tomto turnaji? Rozdílná opatření na Slovensku a Maďarsku budí nepokoje

Jak to půjde dál na tomto turnaji? Rozdílná opatření na Slovensku a Maďarsku budí nepokoje

Slovenská média píší o tom, že vedení Německého házenkářského svazu (DHB) vnímá kriticky a skepticky rozdílná protipandemická opatření během mistrovství... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-15T22:19+0100

2022-01-15T22:19+0100

2022-01-15T22:19+0100

svět

slovensko

německo

maďarsko

sport

opatření

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/17222584_0:228:3071:1955_1920x0_80_0_0_92c40cb6dcda219b62b79a8577aa1ee6.jpg

Zatímco ty na Slovensku chválí, přístup Maďarska kritizuje.V Bratislavě a Košicích mohou být haly zaplněny maximálně na 25 procent (2513 a 2086 diváků), ale v sousední zemi jsou plně vytíženy.Jeho svěřenci hrají zápasy v bratislavské D-skupině, na úvod porazili Bělorusko 33:29, přičemž na stadionu bylo přibližně 1200 diváků. Den předtím sledovalo v Budapešti zápas domácího družstva s Nizozemskem více než 20 000 fanoušků.„Každý den nás všechny testují a zdá se, že se to tady dělá velmi dobře. No odtud slyšíte, že to probíhá trochu jinak,“ poznamenal.Opatření v Bratislavě pochválil i sportovní ředitel DHB Axel Kromer.„Máme tu přesně ty normy, které známe i od nás. Bylo by dobré, kdyby tomu tak bylo i v Maďarsku. I když atmosféra tam samozřejmě dělá opět reklamu házené, ale dělat to na úkor infekce není v našem zájmu,“ citovala ho agentura dpa.Včera Krajská hygienická stanice nařídila z důvodu nákazy několika hráčů nemocí covid-19 A mužstvu BK Mladá Boleslav do středy 19. ledna karanténu.BK Mladá Boleslav nenastoupí v pátek k utkání proti Karlovým Varům, v neděli na ledě Zlína a v úterý doma proti Kladnu.O náhradních termínech zmíněných zápasů se bude jednat.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

slovensko

německo

maďarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, německo, maďarsko, sport, opatření, koronavirus