Jíst či nejíst na noc? Toť otázka. Dietolog prozradil, jak to s večeří doopravdy funguje

Jíst na noc je škodlivé, ale na druhé straně není dobré usínat s prázdným žaludkem. Jak najít tu správnou míru vysvětlil Sputniku lékař a dietolog Michail... 15.01.2022

2022-01-15T23:41+0100

2022-01-15T23:41+0100

2022-01-15T23:41+0100

zdraví

jídlo

večeře

dietologové

Když sníte sytou večeři, nestihne se strávit do okamžiku vašeho odchodu ke spánku, právě proto lékaři nedoporučují jíst k večeři moc těžká jídla. Když ale jdete spát s prázdným žaludkem, ráno vám hrozí, že to přeženete se snídaní a sníte zbytečně moc.Jak tento mechanismus u člověka funguje, popsal lékař.Mnozí ve snaze udržet si štíhlou linii nejedí po šesté hodině večer, podle lékaře ani to není ten nejlepší nápad. Ginzburg varuje, že i v tomto případě se můžete připravit o klidný spánek.„Žaludek nemůžete obelhat. Člověk nemůže usnout hladový. Přesněji může, ale je to poměrně těžké a nepříjemné. A co je hlavní, uprostřed noci se můžete probudit na silný pocit hladu,“ vysvětlil lékař.Dietolog míní, že usínat je zapotřebí s pocitem sytosti, ale když na noc vypijete sklenici vody, určitě vám to nepomůže. Dále poradil, jaké potraviny můžete konzumovat večer, aniž by došlo k negativním následkům pro váš organismus.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

