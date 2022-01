https://cz.sputniknews.com/20220115/kalousek-pohrozil-ze-vsichni-zchudnou-najednou-vse-zna-co-by-kdo-mel-delat-padlo-17217397.html

Kalousek pohrozil, že všichni zchudnou. „Najednou vše zná, co by kdo měl dělat,“ padlo

Kalousek pohrozil, že všichni zchudnou. „Najednou vše zná, co by kdo měl dělat,“ padlo

Bývalý ministr financí a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek v rozhovoru pro Český rozhlas Plus varoval před těžkou ekonomickou situací, která podle jeho... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-15T11:03+0100

2022-01-15T11:03+0100

2022-01-15T11:03+0100

česko

chudoba

miroslav kalousek

petr fiala

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/17059535_0:185:2373:1520_1920x0_80_0_0_ba341d30f3bf01a17f04128c2a143efc.jpg

Vláda by chtěla v novém návrhu rozpočtu na letošní rok ušetřit 80 miliard korun. Premiér Petr Fiala avizoval, že úspory se budou hledat zejména tam, kde to občané nepocítí, což Kalousek považuje ne nemožné.„Ono to nemůže nebolet. Na první pohled to vypadá, že z ministryní Alenou Schillerovou (ANO) plánovaných 1928 miliard výdajů není problém ušetřit 80 miliard. Ale on to problém je, protože minulé vládě se vymkly z rukou takzvané povinné výdaje, které jsou ze zákona, z pracovních smluv,“ uvedl bývalý šéf finančního resortu.Kalousek rovněž podrobil kritice daňový balíček přijatý minulou sněmovnou, který snížil příjmy státu.Podle Kalouska nynější ministr financí Zbyněk Stanjura má připravené návrhy, jak potřebné úspory najít v „nepovinných“ výdajích, které zahrnují přibližně 400 miliard. Avšak je zapotřebí v rámci pětikoalice získat politickou podporu.Pokud Fialův kabinet bude chtít plnit programové prohlášení a nezvyšovat daně, škrtání i povinných výdajů bude nevyhnutelné.„To se prostě nemůže nedotknout lidí. Budete muset propustit státní zaměstnance, udělat penzijní reformu, reformu sociálních dávek, snížit transfery peněz směrem k obyvatelstvu,“ varoval.Na druhou stranu zkušený politik neskrývá pochyby, že se podaří dosáhnout všech záměrů a cílů obsažených ve vládním prohlášení, zejména zvyšování výdajů na školství, obranu nebo investice.„Myslím si, že to narazí na tvrdou ekonomickou realitu a že ta vláda bude muset říct, že nějakého z těch cílů se vzdává nebo změkčuje. Že by se daly stoprocentně splnit všechny cíle, které jsou tam napsány, pokládám za ekonomicky nereálné,“ uvedl svou vizi Kalousek.Na cestě do chudobyFinanční resort shledává možnost úspory v provozních a investičních výdajích. Kalousek zastává jiný názor, poněvadž šetření na investicích nepovažuje za úsporu.„Je to jen odložená investice. Je to odložení problému, ne řešení. Úspora je, když nevydáte peníze, které by ten rok měly být zkonzumovány,“ zdůraznil.Maximálně možným řešením politik vidí zmrazení platů státních zaměstnanců i ústavních činitelů.„Kdo chtěl, tak to pochopil. Kdo ne a myslí si, že peníze rostou na stromech a je možné neomezeně přidávat, tak to nepochopí nikdy,“ podotkl s dovětkem, že platy ve veřejném sektoru nyní výrazně převyšují mzdy v soukromé sféře.Dodal, že stát nemůže přidat svým zaměstnancům, pokud na to nemá peníze.„A on ty peníze opravdu nemá. Dokonce i na to, co jim nepřidává, si musí půjčovat, tak si těžko může půjčovat ještě na to, aby jim přidal,“ vyzdvihl.Nakonec varoval před následky rostoucích cen energie a inflace.„Na 200 tisíc domácností upadne do energetické chudoby. Pro tyto vláda připravila nějakou pomoc. Ale jinak platí, že zchudneme všichni,“ poznamenal.Vždy se to dotklo těch, co měli nejméněKalouskovy myšlenky vyvolaly emotivní reakci u sledujících na sociální síti.„Pan Kalousek o tom ví své, že? Konečně nastala doba, kdy se bude jen šklíbit. To jsme ale stádo ovcí!“ napsala Marcela Žďárková.„Najednou vše zná, co by kdo měl dělat,“ neskrývá sarkasmus Ludmila Dočkalová.„Tak zrovna kalič Kalda v tom byl přeborník, jak seškrtat. Jen je zvláštní, že se to vždy dotklo těch, co měli nejméně. Na to byl kadet,“ vytkl Kalouskovi jeho minulost Marcel Herbolt.„Říká ten, co si nakradl,“ nešetřil bývalého ministra František Bureš.„A co Fialo ty milionové odměny a zlatý padáky ve státních podnikách? Tam by se mělo začít šetřit nejdříve!“ zaznělo doporučení nové vládě od Mirky Hrdličkové.„Za Babiše jsme bohatli. Tady je vidět, že přišli k moci gauneři,“ vyslovil se Jiří Zadražil.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chudoba, miroslav kalousek, petr fiala