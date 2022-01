„Každý rok s Vámi je přenádherný“. Lucie Bílá píše nové písničky

https://cz.sputniknews.com/20220115/kazdy-rok-s-vami-je-prenadherny-lucie-bila-pise-nove-pisnicky-17219968.html

Včera na svých sociálních stránkách známá česká zpěvačka Lucie Bílá zveřejnila záběry z nahrávání své nové písně, video okomentovala nadějí na krásný rok 2022:Ve videu se zmiňuje o natáčení nových písniček a říká, že je vážně zvědavá, co na to řeknou její fanoušci:Po několikáté Lucie začínala uvádět novou písničku a několikrát vypadala docela zaskočená, přitom se někdy stydlivě skrývala za kamerou, pak se zase vracela zpět a pokaždé začínala jinak. Fanoušci se ji rozhodli podpořit:„No tak to nemá chybu,“ píše sledující Ivana Weberová.Ačkoliv se ve výsledku o nové písničce fanoušci nedozvěděli v podstatě nic, kromě toho, že se zrovna natáčí, přesto se pobavili zábavným videem a užili si nadšení, které zpěvačka vyzařuje, doopravdy vypadá šťastně a vyrovnaně nehledě na to, že má sádru na ruce, o níž sledující vykazovali velkou starost a upřímně herečce přáli brzké uzdravení:Sekunduje jí v tom i brněnská fanynka Lenka Čapková, jež se také stará o zpěvačku: „Lucko, super, budu se těšit a pozor na rameno!“Další sledující vysoce oceňovali Lucčinu báječnou náladu a „slunečné záření“ ohřívající fanoušky:Zpěvačku podpořila i další sledující Ivana Heribanová: „Lucka keď vás vidím a počujem hneď mám krajší deň a hlavne sa teším na vaše nové pesničky a z radosťou počúvam aj vaše všetky ostatné a váš hlas keď počujem tak moje srdiečko sa tešenká.“Někteří fanoušci komentovali sdělení Lucie Bílé, v němž se svěřila, že se těší na rok 2022:Tak ať tento rok bude doopravdy „přenádherný“.Lucie BíláLucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Lucie s hudbou začala již v roce 1984 a ze zpěvačky v rockové kapele se postupně stala naprostou špičkou a nyní patří mezi nejvýraznější osobnosti českého šoubyznysu. Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík.V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

