Kvůli výhružkám Poláků se lidé bojí bránit! Demonstrace za zastavení těžby v dole Turów

V sobotu se u dolu Turów shromáždilo několik lidí z České republiky, Německa a Polska, aby projevili svůj nesouhlas s těžbou v blízkosti českých hranic. Jejich... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

Dnešní demonstraci svolala skupina Extinction Rebellion (vystupuje proti dolu Turów, pozn. red.) a zatím se koná v klidném duchu. Demonstrace vznikla z důvodu nedostatečného tlaku, který vytvářejí dopisy a online petice. Skupina protestujících chce dodat místním odvahu, aby se nebáli a bojovali za zastavení těžby. Je pravděpodobné, že za dva týdny se bude konat další demonstrace.Ve čtvrtek navštívila Liberecký kraj nová ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, která zde novinářům sdělila, že příští týden se bude konat schůzka s polskou ministryní životního prostředí Annou Moskwovou a bude se jednat o dohodě obou stran.K demonstraci se vyjádřil také hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který akci odmítá.Problém s rozšířením dolu se týkají především obyvatel Hradecka, Chrástavska a Frýdlantska. Kvůli těžbě musí snášet vysokou prašnost, hluk a největším problémem je ztráta pitné vody. K dnešnímu dni může Česká geologická služba potvrdit, že dochází ke ztrátám pitné vody. Česko se snaží s Polskem jednat, aby došlo k určité dohodě, jak bude důl pokračovat, jaké to bude dopady pro Česko. V případě škod musí být dohodnuta také kompenzace. Loni v září se obě země nedohodly a přestaly jednat.Je zřejmé, že lidé, kteří žijí v oblasti dolu Turów, trvají na dohodě s Polskem a je to pro ně velmi důležité.Polská strana je však rozhodně proti tomu, aby se důl uzavřel. Již dříve se k tomu pro MF DNES vyjádřil ředitel dolu Sławomir Wochna.Důl Turów, společně s elektrárnou, vlastní skupina PGE a v této oblasti je hlavním zaměstnavatelem. Skupina plánuje, že zde bude těžba aktivní až do roku 2044. Turów je svým uhlím důležitý především pro sousední elektrárnu. V plánu je i rozšíření dolu z Žitavy do Bogatyně, což představuje rozšíření na 30 kilometrů čtverečních.Česká republika se předloni spojila se Soudním dvorem Evropské unie, jelikož Polsko si samo rozhodlo o rozšíření těžby a nedbalo na nesouhlas sousedů. V květnu 2021 nařídil Soudní dvůr EU Polsku, že těžba se musí zastavit. Nicméně Polsko to razantně odmítlo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

