Lipavský kritizuje českého velvyslance v Pekingu

Čínský deník Beijing Daily publikoval rozhovor s českým velvyslancem, který vyjádřil podporu zimním olympijským hrám v Pekingu. Nicméně proti hrám se postavila nová vlády premiéra Petra Fialy, která má za to, že v Číně dochází k porušování lidských práv, a proto nikdo z vládních představitelů na olympiádu nepojede. Teď tomu však odporuje státní propaganda v Číně.Pro deník Beijing Daily český velvyslanec uvedl, že ho pověřil prezident České republiky Miloš Zeman, aby hry podpořil, pokud se on sám jako prezident nebude moci zúčastnit. Což také velvyslanec udělal.Český velvyslanec se ani neobrátil na Ministerstvo zahraničí, aby se poradil o výše uvedeném rozhovoru. Lipavský také potvrzuje, že k žádné konzultaci s ministerstvem nedošlo.Velvyslanec navíc v rozhovoru přímo lhal, když řekl, že v Česku podporují olympiádu „všichni“. Ministr zahraničí stojí za tím, že není možné, aby český velvyslanec lhal.Bojkot zimních olympijských herMinistr Lipavský usoudil, že vláda se shoduje v názoru na olympijské hry v Pekingu, a proto si myslí, že není nutné, aby se svolávalo kvůli tomu nějaké zasedání. To by bylo potřebné v případě, že by došlo k neshodám v názorech. Důvodem odmítnutí účasti na hrách v Pekingu je ten, že vláda nechce podporovat čínský režim.Svůj postoj k hrám vydal také Český olympijský výbor, který nepozval vládní představitele. K tomuto se však Lipavský nevyjádřil, jelikož sám přiznal, že tato informace je pro něj nová a ještě se k tomu bude vyjadřovat.V rozhovoru také ministr sdělil, že s velvyslancem již hovořil po telefonu.Hovoří se také o tom, jak moc velvyslanec poškodil Českou republiku.Dotazující rovněž směřovala na otázku, zda nebude nutné kvůli tomuto výroku stáhnout velvyslance. K tomu se však ministr odmítl vyjádřit s tím, že je to zatím předčasné.Se jménem velvyslance Tomšíka kolují spekulace, že na post byl dosazen s pomocí prezidenta, a proto se nad ním drží ochranná ruka.Redaktorka, která uskutečnila rozhovor s panem Lipavským se zároveň snažila také o rozhovor s panem Tomšíkem, nicméně ten se neuskutečnil. Ministr to vysvětluje tím, že velvyslanec nemusí českým médiím nic vysvětlovat a jelikož poskytl rozhovor Lipavský, je tím úkol splněn.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

