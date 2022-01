https://cz.sputniknews.com/20220115/lukasenko-hrozby-na-nez-narazil-kazachstan-jsou-spolecne-pro-postsovetske-zeme-17217956.html

Lukašenko: Hrozby, na něž narazil Kazachstán, jsou společné pro postsovětské země

Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko prohlásil, že Kazachstán se setkal s pokusem o zasahování zvenčí do vnitřních záležitostí, a že tyto hrozby jsou pro... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

„Chápeme, že události v bratrské republice jsou dalším pokusem o zasahování zvenčí do vnitřních záležitostí nezávislých států, a hrozby, na něž narazil Kazachstán, jsou společné pro většinu států v postsovětském prostoru,“ řekl Lukašenko v sobotu na schůzce s kontingentem mírových sil, který ukončil svou misi v Kazachstánu. Jeho slova uvádí agentura Belta.Prezident vytýčil úspěšné ukončení mírové operace OSKB v Kazachstánu pro urovnání krizové situace.Bojové zkušenostiLukašenko prohlásil, že Kazachstán byl vystaven agresi zkoordinovaných teroristických skupin, které prošly přípravou a měly bojové zkušenosti.Podle slov běloruského prezidenta byl Kazachstán vystaven ozbrojené agresi dobře zkoordinovaných teroristických skupin.Hromadné protesty začaly v Kazachstánu v prvních dnech roku 2022 – obyvatelé měst Žanaozenu a Aktau na západě země vystoupili proti dvojnásobnému zvýšení cen zkapalněného plynu. Později se protestní akce rozšířily na jiná města, mj. na Almaty, dřívější metropoli a největší město této země: začalo tam drancování, bojovníci útočili na státní úřady. Odvetou zavedly úřady v celé zemi výjimečný stav a zahájily protiteroristickou operaci.Ráno 5. ledna vláda podala demisi a prezident se postavil do čela Rady bezpečnosti. Na prvním zasedání Rady bezpečnosti pod jeho vedením zcharakterizoval Tokajev situaci v Kazachstánu jako podkopání celistvosti státu a oznámil, že požádal OSKB o pomoc „v překonání teroristické hrozby“. Rada kolektivní bezpečnosti OSKB přijala rozhodnutí poslat do Kazachstánu kolektivní mírové síly pro normalizaci situace v zemi. Ve čtvrtek 13. ledna bylo oznámeno úspěšné ukončení mise OSKB, příslušníci mírových sil se z Kazachstánu vracejí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

