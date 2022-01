https://cz.sputniknews.com/20220115/mam-pocit-ze-zijeme-ve-svete-samych-unudenych-puritanu-veresova-drazdi-vyzyvavym-oblecenim-17221074.html

„Mám pocit, že žijeme ve světě samých unuděných puritánů.“ Verešová dráždí vyzývavým oblečením

Modelka Andrea Verešová sdílela fotografii z dovolené v Arabských Emirátech, když si večer vyrazila se svým manželem. Jak sama napsala, bez něj nikam nechodí, jelikož by jí vždy chyběl a velmi ho miluje. K postu přidala také své přání, aby k sobě byli lidé laskavější, nezáviděli a neustále nekritizovali.Sledující Verešové jí dali za pravdu a s jejími slovy souhlasili.„Krásně napsané,“ pochválil jedna fanynka.A přidali se i další:Sledující nezapomněli pochválit samotnou Andreu, která svou postavou ohromuje.„Andreo, jste neskutečně krásná, nádherná žena, sexy kočka,“ polichotil pan Matouš.Verešovou nechválila jen mužská část sledujících, ale také ženy.Andrea má mezi svými fanoušky muže, kteří jsou z ni naprosto nadšení a nebojí se jí to dát najevo.Mezi lichotivými komentáři se však objevily i ty, které se Andree asi velmi líbit nebudou.„Andreo, vždyť právě teď píšete nám ostatním jako máme žít,“ odporoval jeden z pánů.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

