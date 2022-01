„Vinné pátky“ za účasti Johnsona se pořádaly i za pandemie

https://cz.sputniknews.com/20220115/media-vinne-patky-za-ucasti-johnsona-se-poradaly-i-za-pandemie-17216428.html

Podle informací tabloidu vyzýval premiér své pomocníky, aby „upustili páru“ – i přesto, že schůzky v místnostech byly zakázány pravidly izolace.„Pravidelné večírky byly tak populární, že personál dokonce investoval peníze do lednice pro nápoje za 142 liber šterlinků, aby láhve bílého vína, prosecca a piva zůstávaly chladné,“ píší noviny a uveřejňují fotografii, jak se lednička vnáší na Downing Street zadními dveřmi 11. prosince roku 2020.Zdroje novin tvrdí, že pomocníci navštěvovali jeden po druhém v pátek prodejnu Tesco ve Westminsteru s kufrem na kolečkách, aby naplnili chladničku pro 34 láhví.„Vinné pátky“ jsou dávnou tradicí na Downing Street, která má zaměstnancům pomoci k tomu, aby se po napjatém pracovním týdnu uvolnili. Schůzky však pokračovaly i poté, co byla zavedena omezení kvůli koronaviru, píše Mirror. Podle informací novin se k večírkům organizovaným tiskovou službou připojovali periodicky i zaměstnanci z jiných oddělení. Zdroje mj. tvrdí, že jedním ze stálých účastníků „vinných pátků“ byl v době lockdownu kapitán Steve Higham, tehdejší poradce ministerského předsedy pro obranu, který nyní velí nové letadlové lodi královského vojenského námořnictva Prince of Wales.V současné době vyšetřuje tyto večírky pořádané proti pravidlům vyšší státní zaměstnankyně Sue Grayová.Zprávy o tom, že se na vládním sídle na Downing Street pořádaly večírky v době národního lockdownu, se objevily ještě loni v prosinci. V posledních dnech však skandál zesílil, kdy byly oznámeny jiné hromadné akce. Premiér Boris Johnson se už musel veřejně omluvit v parlamentu za to, že byl přítomen jedné z nich 20. května roku 2020 a řekl, že ji pokládal za pracovní. Opozice již žádá o jeho demisi.Situace se vyostřila, kdy vyšlo najevo, že další dva večírky na rozloučenou se konaly 16. dubna roku 2021, v předvečer pohřbu prince Philipa, kdy ve Velké Británii ještě platila covidová omezení a byl vyhlášen národní smutek. Královna Alžběta II. musela kvůli omezením sedět při pohřebním obřadu osamoceně. V pátek se musel kabinet ministrů královské rodině omluvit.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

