Na Slovensku se protestuje před americkou ambasádou, Slováci mají jasno, odkud jde hrozba

Nedávno slovenská vláda odsouhlasila znění obranné dohody DCA s USA a poslala ho parlamentu. Došlo k tomu nehledě na velkou nespokojenost ze strany veřejnosti... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

O protestu, který se dnes koná před americkou ambasádou v Bratislavě, na svém účtu na Facebooku informoval předseda slovenského hnutí Milan Uhrík.Protest se týká odporu vůči rozmísťování amerických základen na slovenském území.Podle Uhríka se protestu účastní kolem tisíce lidí.Podle Uhríka stačí to, že americká ambasáda ovlivňuje slovenské politiky, média a prostřednictvím mimovládních organizací už i mládež, nelze dovolit, aby na Slovensku rozmístili své bombardéry a rakety.Obranná dohoda s USAVláda Slovenské republiky ve středu 12. ledna odsouhlasila přijetí dohody o spolupráci se Spojenými státy v oblasti obrany (DCA). Již dříve byla dohoda schválena Bezpečnostní radou SR, nyní ji ještě musí schválit Národní rada a ratifikovat prezidentka Zuzana Čaputová.Dohoda o obranné spolupráci mezi Slovenskem a Spojenými státy, kterou již schválila vláda, umožní, v případě jejího schválení parlamentem a prezidentkou, americkým vojákům využívat vojenské letiště Malacky-Kuchyň a Sliač, a také další prostory a zařízení na slovenském území. Platnost navržené dohody by měla činit 10 let, přičemž po uplynutí této doby může být dohoda prodloužena. Existuje i možnost předčasného vypovězení s roční výpovědní lhůtou.Americké ozbrojené síly získají možnost využívat dohodnutá zařízení za účelem cvičení, manévrů, tranzitu a rozmístění a ubytování vojenského personálu. Kromě toho dohoda umožňuje přepravovat a rozmisťovat na slovenském území obranná zařízení a zásoby v předem dohodnutých prostorech.Za zmínku stojí i to, že po nabytí platnosti obranné dohody se Slovensko vzdá svého přednostního práva na výkon trestné pravomoci vůči americkým vojákům. V případě spáchání nějakého trestného činu ze strany příslušníka americké armády bude mít Slovensko právo se proti vzdání těchto pravomoci odvolat. Spojené státy se přitom zavazují informovat Slovensko o všech trestných činech spáchaných jejich vojáky s výjimkou těch, za které může být uložen peněžitý trest, anebo trest odnětí svobody do výše tří let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

